Pas de sanction sportive pour le Barça, sauvé par la prescription pour ses versements à un ex arbitre?

Le Barça échapperait à des sanctions sportives dans l’affaire des versements suspects à la société d’un ancien arbitre puisque les faits seraient prescrits, selon la dernière loi du sport. Le club reste sous la menace de potentielles poursuites judiciaires.

Le Barça ne sera pas relégué en division inférieure sur tapis vert dans l’affaire des versements à un ancien arbitre. Selon des révélations de la Cadena Ser et As jeudi, le club catalan est soupçonné de virements occultes d’un montant de 1,4 million d’euros à la société de l’ancien arbitre espagnol, José María Enríquez Negreira, entre 2016 et 2018 qui était alors vice-président du comité technique des arbitres (CTA, entre 1994 et 2018).

Le Barça n’est pour le moment pas impliqué dans l’enquête contrairement à Enriquez Negreira, qui a attiré les suspicions du fisc en ne justifiant pas la provenance des fonds du Barça.

Des faits prescrits depuis 2021

Sur le plan sportif, le Barça risquait une sanction pouvant aller jusqu’à la relégation, comme le prévoit l’article 14 de l'arrêté royal sur la discipline sportive qui vise "les actions visant à prédéterminer, par le prix, l'intimidation ou de simples ententes, le résultat d'une épreuve ou d'un concours". Mais l’article 112 de la nouvelle loi du sport ainsi que le code disciplinaire de la Fédération espagnole de football (RFEF) sauvent le club d’une telle sanction en fixant le délai de prescription à trois ans pour les "infractions très graves", qualification à laquelle s’exposait le Barça.

Mais les dernières suspicions de conflits d’intérêt entre l’activité d’Enriquez Negreira et son poste de numéro 2 de l’arbitrage espagnol ont cessé en 2018, année de son éviction de la Fédération espagnole. Les faits sont donc prescrits depuis 2021 et le Barça ne risque plus de sanction sportive. Il reste toutefois dans le viseur de la justice, qui n’a, pour l’heure, pas engagé de poursuites contre le club.

Dans un communiqué publié ce jeudi, la RFEF indique avoir "lancé une demande d'informations réservée aux responsables du CTA et du FC Barcelone". La Fédération s’est aussi dit prête à "comparaître dans les éventuelles procédures judiciaires suivies à ce sujet". "Dès que des informations suffisantes seront disponibles, la RFEF adoptera les mesures correspondantes dans le cadre de la légalité qui doit prévaloir dans toutes ces situations", a-t-elle ajouté.