FC Séville-PSV Eindhoven: buts splendides, sélection... la belle éclosion de Xavi Simons après le PSG

La saison 2022-2023 est celle de la véritable éclosion pour Xavi Simons. Le talent du jeune néerlandais est connu depuis plusieurs années mais semble pleinement exploité au PSV Eindhoven, après des passages discrets au Barça et au PSG. Le néo international aura l'occasion de se montrer de nouveau ce jeudi, en barrage aller de Ligue Europa face à Séville.

Après la révélation lors de ses années barcelonaises, il est l'heure de la confirmation pour Xavi Simons avec PSV Eindhoven. A 19 ans, le prodige néerlandais est le troisième joueur le plus décisif d'Eredivisie. En 21 matchs, l'ancien joueur du PSG cumule dix buts et six passes décisives, avant le barrage aller de Ligue Europa sur le terrain du FC Séville ce jeudi.

Evoluant principalement dans le rôle de numéro 10, c'est dans cette position de meneur de jeu qu'il s'est montré le plus à son avantage. Polyvalent, l'ex Parisien a également évolué sur les deux côtés de l'attaque et en tant qu'avant-centre. Simons est impliqué sur huit buts en 17 matchs lorsqu'il a occupé l'un de ces trois postes. En tant que meneur de jeu, le jeune offensif a marqué huit buts et délivré trois passes décisifs.

Des performances qui lui ouvrent les portes des Oranje

Son excellent début de saison lui a permis d'être appelé en équipe nationale U21 pour le rassemblement de septembre. Titulaire sur le côté gauche de l'attaque lors des rencontres opposant les Pays-Bas à la Belgique puis la Roumanie, il n'a pas été décisif.

Continuant sur sa bonne lancée avec Eindhoven, bien que moins décisif, il a obtenu son ticket pour la Coupe du monde avec les A des Pays-Bas. Jamais appelé avec l'équipe première jusque-là, Xavi Simons a honoré sa première cape lors du huitième de finale contre les Etats-Unis. Seulement sept minutes au compteur mais qui viennent récompenser une saison assez flamboyante de la part du Néerlandais, qui avait tant rongé son frein avec le PSG.

De retour dans les plans du PSG?

Il est devenu cet hiver le joueur star de PSV après le départ de son compatriote Coady Gakpo, avec lequel il formait un duo flamboyant. Après un mois de janvier en demi-teinte pour Simons et son équipe, février débute sous de meilleurs hospices avec un but somptueux et deux passes décisives en deux matchs. De quoi revenir au premier plan... et dans les plans parisiens? Le PSG possède une clause de rachat sur le joueur. "Il existe une option de rachat, mais celui qui décide, c'est moi, A la fin, j'ai le dernier mot", répond le joueur dans une interview à Marca ce jeudi

Sorti deuxième de son groupe de Ligue Europa derrière Arsenal, Eindhoven devra prendre le dessus sur un habitué de la compétition lors de ces barrages de Ligue Europa. C'est le FC Séville - vainqueur à quatre reprises de la compétition ces dix dernières années - qui se dresse devant le club entraîné par Ruud van Nistelrooy.

Quatrième d'Eredivisie, Eindhoven n'est pas décroché dans la course au titre. Le top 5 du championnat néerlandais se tient en six points, à 13 journées de la fin. Le PSV rencontrera successivement le septième puis le cinquième du classement, en parallèle de sa double confrontation avec le FC Séville. Xavi Simons a du pain sur la planche pour maintenir son équipe dans les deux tableaux.