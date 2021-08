Piqué confirme de nouvelles baisses de salaires dans le vestiaire du Barça

Si Gerard Piqué a baissé son salaire et permis au Barça d'inscrire officiellement Memphis Depay et Eric Garcia sur sa liste, le défenseur a annoncé que d'autres joueurs avaient accepté de revoir leurs rémunérations à la baisse.

Sa baisse de salaire a permis d'inscrire deux recrues sur la liste officielle du club pour disputer la Liga. Et il y en aura d'autres. Après la victoire du Barça face à la Real Sociedad ce dimanche (4-2) pour la première journée de championnat, Gerard Piqué a confirmé à la télévision espagnole que Sergio Busquets, Sergi Roberto et Jordi Alba avaient également accepté de revoir leurs salaires à la baisse.

"Parce que nous ne prenons pas toujours la paroles, il y a parfois des malentendus. Depuis la fin de la saison dernière, nous tous, les capitaines, étions sur la même ligne pour arriver à un accord avec le club, précise le défenseur. J'ai été le premier parce qu'il était nécessaire de le faire rapidement pour pouvoir inscrire les joueurs." Un pré-accord était donc déjà d'actualité, son application a commencé par Gerard Piqué.

Des baisses pour inscrire Agüero

Les cadres font des efforts pour aider le club, enlisé dans une dette XXL qui a engendré l'impossibilité de prolonger Lionel Messi. Alors qu'il était d'accord avec le FC Barcelone pour un nouveau bail - grosse baisse de salaire à l'appui - l'Argentin a été contraint de quitter le club et qui a rejoint depuis le PSG. Mais le Barça était aussi en difficulté pour inscrire ses recrues.

C'est fait pour Memphis Depay et Eric Garcia, pas encore pour Sergio Agüero, arrivé libre de Manchester City cet été. Actuellement blessé et pas apte avant plusieurs semaines, l'Argentin pourrait donc bénéficier de l'effort de Busquets, Roberto et Alba.