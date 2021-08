Liga: le Barça entame bien son ère post-Messi, avec un Braithwaite ultra décisif

Lionel Messi n'est plus là mais le Barça a bien entamé sa saison de Liga ce dimanche au Camp Nou, face à la Real Sociedad (4-2). Avec un Martin Braithwaite ultra décisif et élu homme du match.

Sous les yeux d'un Sergio Agüero pas encore sur pieds pour disputer ses premières minutes catalanes, le Barça n'aura évidemment pas fait oublier Lionel Messi, dont le nom fut largement scandé par les supporters du Camp Nou. Mais pour son entrée en lice en Liga ce dimanche, face à la Real Sociedad, le FC Barcelone a très bien fait le travail (4-2). Et plutôt de belle manière.

Après le suspense des dernières heures concernant leur inscription, les recrues Memphis Depay et Eric Garcia étaient titulaires. Devant, après le départ du sextuple Ballon d'or, Ronald Koeman avait associé Depay à Antoine Griezmann et Martin Braithwaite. Le Français, plutôt à son aise durant la préparation, a fait preuve de son traditionnel sens du sacrifice et a frôlé le bijou en début de rencontre, avec un ciseau qui a de peu fui le cadre. Il s'est aussi vu refuser un but pour hors jeu.

Depay très en vue, Braithwaite décisif sur trois buts

Memphis Depay a lui prouvé sa grande forme du moment. Intenable, déjà très complice avec ses nouveaux coéquipiers, l'ancien joueur de l'OL est passeur pour l'ouverture du score de Gerard Piqué (19e minute) et très impliqué sur le deuxième but de Braithwaite, avec un superbe dédoublement avec Jordi Alba sur le côté gauche (59e).

Mais le grand bonhomme du Barça ce dimanche, c'est bien Braithwaite: deux buts, une passe décisive pour la réalisation de Sergi Roberto en fin de match, alors que les Catalans étaient en souffrance après les nombreux changements de leur entraîneur. Le demi-finaliste de l'Euro 2021 n'aura pas faire taire tous les sceptiques mais prouvent qu'il a de la ressource et des choses à apporter à cette équipe en reconstruction.

Le prochain test sera d'une autre envergure, avec un déplacement jamais évident chez l'Athletic Bilbao. Mais la soirée, marquée par des hommages à Lionel Messi, fut bonne pour les Barcelonais. Il suffisait de voir Piqué et Roberto embrasser l'écusson après leurs buts pour comprendre le message: le club au dessus de tout.