Pour faire face à ses problèmes financiers, le Barça cherche des fonds auprès du Cirque du Soleil

Interdit d'enregistré ses recues estivales, le Barça veut maintenant maintenant activer le "4e levier".

Cet été, la Catalogne vit au rythme des nombreuses recrues arrivant au Barça et des différents "leviers" activés l'un après l'autre par la direction pour combler le gouffre financier tout en maintenant une équipe compétitive.

Et, alors que Laporta ne souhaitait pas activer le "troisième levier", de son propre aveu dans une interview au NY Times, face aux mauvaises nouvelles en provenance de la Liga, les Catalans travaillent maintenant à un "4e levier".

100 millions d'euros frais

Après avoir appris qu'ils ne pourraient inscrire les nouvelles recrues en raison de recettes toujours trop faibles et de masse salariale toujours trop imposante, la direction catalane entend donc continuer à vendre les bijoux de famille. Selon le quotidien catalan Sport, proche de la direction, le club a négocié avec le fonds d'investissement GDA Luma, détenu par Gabriel de Alba, co-propriétaire du Cirque du Soleil, la vente de 24,5 % supplémentaires de Barça Studios pour cent millions d'euros, sur le même modèle du deal avec Socios.com. Gabriel de Alba est directeur général et associé de Catalyst Capital Group et a racheté le Cirque du Soleil avec Jim Murren en 2020.

Un accord qui devrait intervenir avant le début du champioonnat le week-end porchain pour pouvoir permettre aux Catalans d'aligner Lewandowski, Koundé ou Raphinha face au Rayo Vallecano samedi 13 août à 21h.