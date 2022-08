La Liga met encore un stop au Barça, qui ne peut toujours pas inscrire ses recrues

Ce n'est pas vraiment une surprise en l'état mais la Liga aurait, selon Sport, refusé la demande du FC Barcelone d'inscrire ses recrues sur la liste pour le championnat. Le club blaugrana va devoir débloquer des fonds ou alléger sa masse salariale pour valider l'inscription de ses nouvelles stars.

Un véritable casse-tête se dresse sur la route de Joan Laporta. Auteur d'un mercato très convaincant avec des renforts à toutes les lignes (Robert Lewandowski, Rafinha, Jules Koundé, Andreas Christensen, Fanck Kessié et bientôt Marcos Alonso), le FC Barcelone fait face à un problème majeur: l'impossibilité d'enregistrer toutes ses recrues. La demande du club auprès de la Liga ces dernières heures aurait été refusée, informe Sport. Ce qui va dans le sens des informations de ces derniers jours.

Joan Laporta, le président du club, s'était pourtant montré assez confiant quelques heures plus tôt, précisant avoir "présenté les documents à la Liga", en marge de la présentation au public de Robert Lewandowski. Le club catalan n'a pas vraiment le choix: il va devoir activer le quatrième levier économique (la vente d'une part supplémentaire des Barça studios) et/ou baisser encore la masse salariale actuelle, bien supérieure à la limite autorisée par la Liga.

Quelles solutions?

Prêt à tout pour débloquer les fonds nécessaires et désireux de régler ce problème au plus vite, le FC Barcelone aurait menacé plusieurs indésirables (Umtiti, Braithwaite) de rompre unilatéralement leur contrat s'ils ne trouvaient pas de point de chute, selon plusieurs médias espagnols. Le cas de Memphis Depay est aussi à l'étude. Celui qui vient de céder son numéro 9 à Lewandowski devrait partir, soit dans le cadre d'un transfert, soit libre, en cas d'accord pour rompre son contrat. La Juve semble être l'option la plus viable pour l'ancien Lyonnais.

Frenkie De Jong aurait pu être la solution à tous les problèmes (ou presque) du FC Barcelone, avec son salaire grimper à 30M d'euros. Mais en plus de refuser un départ - alors que Manchester United avait formulé plusieurs offres - le Néerlandais refuse pour l'heure de baisser son salaire. La direction catalane travaille donc sur d'autres pistes, notamment pour une baisse de salaire du capitaine Sergio Busquets - dans sa dernière années de contrat - et de Gerard Piqué, à qui le Barça doit une grosse somme.