Quand Simeone compare le Real... à l'Atlético de Diego Costa

Battu par le Real Madrid dans le derby ce dimanche (1-2), Diego Simeone a apprécié la prestation de son équipe, qui est tombée sur une formation qui lui ressemblait quelques années plus tôt.

Il y a des défaites qui peuvent donner le sourire. Battu par son rival, le Real Madrid, dans le derby ce dimanche soir lors de la sixième journée de Liga (1-2), l'Atlético a concédé sa deuxième défaite de la saison, plombé par des réalisations de Rodrygo et Valverde. Malgré le revers dans son jardin du Civitas Metropolitano, Diego Simeone a tenu à saluer la performance de ses joueurs, tout en adressant une petite pique à ses adversaires.

Ancelotti remercie Simeone

"C'était un match important, comme l'ont fait plusieurs gars. Je reste avec le sentiment que nous n'avons pas perdu le fil du match malgré le score de 0-2. La solidité est merveilleuse et voir une équipe qui défend bas et sort en contre comme ça.... Cela me rappelle l'équipe que nous avions avec Costa, lorsque nous étions critiqués à l'époque", a souligné l'entraîneur des Colchoneros, pince-sans-rire.

Une méthode assumée par Carlo Ancelotti, qui remercie son collègue pour le "compliment". "Oui, nous avons défendu avec un bloc bas et nous y sommes habitués. Nous avons écarté le danger des percées de Griezmann ou Joao Félix, le bloc bas nous a permis de bien les contrôler. Si Simeone dit que nous avons bien défendu dans un bas bloc je lui dis merci, c'est un compliment".

Griezmann titulaire

Diego Simeone avait choisi de titulariser Antoine Griezmann pour la première fois de la saison. Le Français a tenté sa chance (25e) mais a trouvé Thibaut Courtois, encore une fois précieux. Le Belge s'est pourtant un peu troué, tout comme Eder Militao, sur un corner frappé par Griezmann (82e), permettant à Mario Hermoso de réduire l'écart. Une performance saluée par l'entraîneur colchonero.

"Nous avons compris qu'Antoine pouvait entrer en jeu en début de match. Il nous a donné beaucoup de travail en tant que deuxième attaquant en essayant de descendre pour faire des liaisons, en seconde période sur l'aile pour jouer avec deux attaquants." L'Atlético pointe désormais à huit unités du leader, talonné de deux unités par le FC Barcelone.