Atlético-Real: la danse de Vinicius sur l'ouverture du score merengue

Après les insultes racistes dont il a été victime avant le coup d'envoi du derby, Vinicius et son coéquipier Rodrygo, le buteur, ont célébré en dansant l'ouverture du score du Real Madrid face à l'Atlético ce dimanche.

Vinicius a dansé. Pourtant, il n'a même pas marqué. C'était l'une des attractions du derby de Madrid entre le Real et l'Atlético, ce dimanche soir au Civitas Metropolitano. Depuis quelques jours, Vinicius était la cible de critiques parfois racistes à cause de ses célébrations dansantes. Alors, lors du but de son coéquipier Rodrygo à la 18e minute, les deux Brésiliens ont pris le temps de danser près du poteau de corner.

"Si tu veux danser la samba, tu vas au Sambadrome au Brésil. Ici, tu dois respecter tes collègues et arrêter de faire le singe", avait lancé jeudi soir Pedro Bravo, le président de l'Association espagnole des agents de footballeurs, dans l'émission polémique "El Chiringuito". Avant le match de dimanche soir, Vinicius a également été victime d'insultes racistes de la part d'une partie des supporters de l'Atlético.

Neymar, Dani Alves, Raphinha et Militao au soutien de Vinicius

Ces derniers jours, un certain nombres de joueurs du monde entier, mais surtout des Brésiliens, avaient apporté leur soutien à Vinicius sur les réseaux sociaux, l'invitant à danser s'il en avait l'occasion. "Baila Vini", avait notamment écrit Neymar, "Danse Vini" en français. Dani Alves, Raphinha ou Eder Militato avaient aussi pris la parole.

Peu avant la pause, Vinicius a même été proche de marquer lui-même, mais son tir a trouvé le poteau avant que Federico Valverde, qui avait bien suivi, vienne conclure pour le 2-0.