Real: Buteur face à l'Atlético, Alvaro Rodriguez impressionne Ancelotti qui le veut en équipe première

Plus jeune buteur lors d'un derby madrilène et ayant permis au Real Madrid d'égaliser face à l'Atlético ce samedi (1-1), Alvaro Rodriguez a marqué des points auprès de Carlo Ancelotti, qui le veut en équipe première dès la saison prochaine.

C'est ce qui s'appelle marquer des points. Auteur du but de l'égalisation du Real Madrid en toute fin de derby face à l'Atletico ce samedi (1-1), Alvaro Rodriguez a séduit Carlo Ancelotti, qui souhaite le voir intégrer l'équipe première dès la saison prochaine.

"Il a des qualités que peu d'autres ont"

"La saison prochaine, il sera dans l'équipe première, car il a des qualités que peu d'autres ont, salue l'entraîneur italien en conférence de presse d'après-match. Son âge, sa taille, il est puissant, il manie bien le ballon et il est redoutable de la tête. Dans cette dernière ligne droite de la saison, nous évaluerons si nous avons besoin de lui, ce que je pense, ou si la réserve a besoin de lui. Je pense qu'il peut combiner les deux. Nous allons bien le gérer avec Raúl. Je vais lui parler."

Le jeune uruguayen de 18 ans, arrivé au centre de formation du Real Madrid en 2020, a marqué ce samedi son tout premier but avec l'équipe première, ayant déjà délivré une passe décisive à l'occasion de ses débuts en Liga face à Osasuna. Samedi, il est devenu à 18 ans et 226 jours le plus jeune joueur à marquer dans un derby entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid en Liga au 21e siècle, dépassant le précédent record de Gonzalo Higuaín établi en 2007 (19 ans et 76 jours).

Homme du match

Carlo Ancelotti, habituellement frileux lorsqu'il s'agit de lancer de jeunes pousses de la cantera madrilène, avait déjà salué la performance de son jeune talent au coup de sifflet final au micro de Movistar: "Il était le meilleur joueur du match ce soir. C'est un jeune homme avec une énorme illusion de jouer pour le Real Madrid. Ce sera une nuit spéciale dans sa vie." "Je lui avais demander de donner de la hauteur dans la surface, poursuit l'Italien. Dans ce type de match, c'est ce dont on a besoin : centrer davantage... et il a été redoutable de la tête."

S'élevant plus haut que tout le monde sur le corner de Modric, Alvaro Rodriguez avait signé un coup de tête redoutable permettant au Real Madrid d'égaliser à la 85e minute. Un but lui permettant même d'être nommé homme du match, pour sa seconde apparition en Liga. "Nous avons de grands espoirs pour lui et ce fut sans aucun doute une soirée spéciale pour lui. Il a bien fait et nous sommes sûrs que ce sera le début d'une belle carrière", a salué Emilio Butragueno, l'ancienne légende madrilène au micro de DAZN.