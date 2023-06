Mercato: Benzema quitte le Real Madrid, la fin de 14 années qui ont fait de lui une légende

En fin de contrat avec le Real Madrid à la fin de la saison, Karim Benzema ne prolongera pas. L’attaquant français quitte officiellement les Merengue après 14 années qui ont fait de lui une véritable légende du club.

Les craintes de tout le peuple madrilènes étaient donc fondées. Comme redouté depuis quelques jours, Karim Benzema ne portera plus les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. En fin de contrat au 30 juin, l’attaquant français, courtisé par l'Arabie saoudite, ne prolongera pas avec le club espagnol. L'annonce a été faite ce dimanche. La fin de 14 années couronnées de gloire et de succès.

Si l’Olympique Lyonnais a magnifiquement lancé la carrière du gamin de Bron, le Real Madrid a fait de lui l’un des meilleurs footballeurs du monde. Le meilleur sur une saison, même, à en croire le classement du Ballon d’or 2022, remporté par KB9 au terme d’un exercice tout simplement prodigieux.

Après une deuxième partie de saison époustouflante, il a remporté sa cinquième Ligue des champions. Dès les huitièmes, auteur d’un triplé fracassant, il renverse à lui seul le PSG au terme d’un match retour fou à Bernabeu (3-1). Il remet ça en quart aller face à Chelsea à Stamford Bridge (1-3) avec un nouveau triplé, avant d’inscrire trois buts sur la double confrontation contre Manchester City en demi-finale. Meilleur buteur sur l’ensemble de la compétition avec 15 réalisations en 12 rencontres, il a inscrit la bagatelle de 10 buts à partir des 8es de finale. Un chef d'œuvre individuel.

Avant cette formidable saison où il a été le patron incontesté du Real Madrid, Benzema a passé une grande partie de sa carrière au sein de la Maison Blanche dans l’ombre de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a débarqué au Real la même que le Français, auréolé d’un sacre au Ballon d’or 2008.

Cinq Ligues des champions

D’abord barré par la concurrence de Gonzalo Higuain (18 titularisations lors de sa première saison), Benzema a réussi, à force d’abnégation, à s’imposer à la pointe de l’attaque madrilène. Jusqu’à la fructueuse période de la BBC. Derrière son trio offensif Benzema-Bale-Cristiano Ronaldo, le Real Madrid a remporté quatre Ligue des champions en cinq saisons (2014, 2016, 2017, 2018). Pour Benzema, cette période a aussi été celle de la collaboration avec Zinédine Zidane, adjoint de Carlo Ancelotti (2013-2014) puis coach principal (2016-2018, 2019-2021).

En 14 années sous les couleurs du Real Madrid, le Français a donc remporté cinq Ligues des champions, quatre Liga (2012, 2017, 2020, 2022), cinq Coupe du monde des clubs (2014, 2016, 2017, 2018, 2022) ou encore trois Coupe du Roi (2011, 2014, 2023). Deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid toutes compétitions confondues (353 buts) derrière Cristiano Ronaldo et Madrilène le plus capé en Ligue des champions (133 matchs), il quitte le club en véritable légende. Avec la possibilité de faire gonfler encore un peu plus son compteur de buts ce dimanche à Bernabeu contre Bilbao (38e journée de Liga) pour ce qui sera sa toute dernière apparition sous les couleurs madrilènes.