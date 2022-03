Real-Barça: Ancelotti fait son mea culpa après la déroute dans le Clasico

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, reconnaît s’être trompé dans ses choix lors de la lourde défaite de son équipe face au FC Barcelone (0-4), dimanche.

Le Clasico a viré à l’humiliation pour le Real Madrid, battu à domicile par le FC Barcelone (0-4), dimanche. Privés de plusieurs cadres dont Karim Benzema, les Madrilènes ont sombré et Carlo Ancelotti assume sa part de responsabilité dans ce lourd échec. L’entraîneur italien avait notamment aligné Luka Modric dans un poste de faux numéro 9 qui a décontenancé l’international croate.

J'ai très mal préparé le match. Parfois, on se rate, c'est comme ça."

"Mon dispositif n'a pas été bon, a déclaré le technicien à l’issue du match. Il n'a pas marché. Le Barça a mieux joué, il a mérité de gagner. Je n'ai aucun problème à assumer la responsabilité de cette déroute. On a très mal joué, j'ai très mal préparé le match. Parfois, on se rate, c'est comme ça. Mais pas besoin d'en faire un drame. Je sais que c'est un match qui revêt une importance particulière pour les supporters, j'en suis vraiment désolé. Mais il faut rester équilibré."

"Maintenant, on a deux semaines pour travailler, on va récupérer Karim (Benzema), (Ferland) Mendy, les blessés, on aura le temps de digérer cette défaite, positive encore Ancelotti. On va se refaire, et préparer le sprint final de la saison pour gagner des titres. La trêve va nous faire du bien. Cette défaite nous a fait mal, c'est sûr, mais il faut que l'on garde de l'équilibre. Parce que je peux me rater une fois, mais deux, c'est très rare."

Malgré cette humiliation, le Real reste solidement accroché à la première place en Liga avec neuf points d’avance sur le FC Séville, deuxième. Le FC Barcelone est désormais troisième à 12 points du Real (mais avec un match en moins). Selon Fred Hermel, spécialiste du foot espagnol pour RMC Sport, cette défaite pourrait laisser des traces au Real, notamment pour Ancelotti, menacé.