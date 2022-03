Real-Barça: sans filtre après la déroute lors du Clasico, Courtois critique un choix d'Ancelotti

Après l’humiliation subie par le Real Madrid, battu 4-0 au Bernabeu par le Barça, Thibaut Courtois a livré une analyse sans détour, pointant du doigt l’attitude des Madrilènes et l’échec des choix de son coach, Carlo Ancelotti.

Thibaut Courtois a fait ce qu’il a pu face aux assauts du Barça, dimanche soir lors du Clasico, mais n’a pas pu empêcher la déroute du Real, humilié 4-0 au Santiago Bernabeu. "Je crois qu’aujourd’hui on n’a pas donné ce qu’on doit donner dans un Clasico, pour jouer pour le Real Madrid", a commenté le gardien belge après la rencontre, au micro de beIN Sports.

Interrogé sur la potentielle fatigue du Real Madrid, qui enchaîne les matchs en ce moment, Courtois a refusé cette excuse. "On ne peut pas être fatigués, on a joué lundi, a-t-il souligné. C’est eux (les Barcelonais) qui ont joué jeudi, qui ont fait un voyage de 3-4 heures à Istanbul (pour aller jouer Galatasaray). Ce n’est pas nous."

"L’entraîneur a voulu changer un truc mais après 10 secondes, Ferran est devant moi"

Courtois est également revenu sur les changements opérés par Carlo Ancelotti à la pause, alors qu’il y avait encore 2-0. Camavinga et Mariano Diaz avaient remplacé Carvajal et Kroos. "Les images parlent d’elles-mêmes, a assuré le Belge. L’entraîneur a voulu changer un truc mais après 10 secondes (en deuxième période), Ferran est devant moi et il rate. Une minute plus tard, il met le 3-0. Ensuite un long ballon, 4-0. Aujourd’hui c’était trop facile. On a loupé trop de passes faciles. On était nulle part."

Le gardien madrilène a été particulièrement énervé par le quatrième but barcelonais, sur lequel les joueurs du Real ont arrêté de jouer pensant qu’Aubameyang était hors-jeu. "L’assistant avait levé son drapeau, mais même comme ça, si l’arbitre ne siffle pas, on ne peut pas s’arrêter, explique-t-il. On doit continuer jusqu’à ce que l’arbitre siffle, quand tu as 5 ans tu sais déjà que c’est comme ça." Courtois ne peut se satisfaire que d’une chose : le Real est encore en tête de la Liga, avec neuf points d’avance sur le FC Séville, deuxième.