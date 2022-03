Barça: Ter Stegen donne son onze de rêve... sans citer Messi

Dans une vidéo pour la Fédération allemande, Marc-André Ter Stegen a donné son XI préféré composé de ses actuels ou anciens équipiers. Le portier du Barça a par contre "oublié" un certain Lionel Messi, tout comme son rival en sélection Manuel Neuer.

Une vidéo qui tombe dans un sacré timing. Alors que Marc-André Ter Stegen s'apprête à jouer le Clasico avec le FC Barcelone ce dimanche (21h), le portier blaugrana s'est prêté à un jeu qui lui vaudra peut-être quelques ennuis en Catalogne. Invité dans une longue interview pour la chaîne YouTube de la fédération allemande, l'ancien gardien du Borussia Monchengladbach a donné le XI des joueurs préférés avec lesquels il a évolué.

Pas de Messi ni Neuer

Si on ne sait pas sur quel critère il a retenu les différents joueurs, certains noms interrogent, et l'absence d'autres fait beaucoup parler. Dans les cages, le numéro 2 de la Mannschaft a choisi un certain Janis Blaswich, qui était son remplaçant lorsqu'il évoluait en Bundesliga. Pas question d'y voir figurer Manuel Neuer, pourtant gardien titulaire de la sélection allemande. Un choix qui semble confirmer les tensions entre les deux hommes, que rapportent souvent certains observateurs.

Les choix les plus surprenants restent tout de même en attaque. Marc-André Ter Stegen n'a pas nommé Lionel Messi, avec qui il a passé presque dix ans au Barça. Absents du XI aussi : Neymar et Luis Suarez, qui complétaient la triplette de rêve blaugrana il y a quelques années. A leur place, le portier préfère Marco Reus et Gotze, avec qui il a évolué en sélection. Ce qui semble confirmer là encore la mésentente avec Lionel Messi, déjà rapportée par la presse catalane qui parlait d'une altercation entre les deux joueurs à l'entraînement.

La défense et le milieu de terrain font moins débat. Ter Stegen choisit ses trois coéquipiers actuels du Barça Jordi Alba, Gerard Piqué et Dani Alves, avec Antonio Rüdiger pour la touche germanique. Au milieu, il choisit logiquement, cette fois-ci, le trio Busquets-Xavi-Iniesta, et ajoute Frenkie de Jong, son grand ami du vestiaire en numéro 10.