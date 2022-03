Real-Barça: Benzema toujours incertain à deux jours du Clasico

Touché au mollet lundi sur la pelouse de Majorque, l’avant-centre du Real Madrid Karim Benzema n’a toujours pas participé à une séance d’entraînement collective. Selon les médias espagnols, sa présence pour le Clasico face au Barça, dimanche soir à Santiago Bernabeu reste très incertaine.

Karim Benzema privé de Clasico? Le doute plane toujours à deux jours du grand rendez-vous face au Barça, dimanche soir, en clôture de la 29e journée de Liga. Le buteur du Real Madrid souffre d’une gêne au mollet depuis sa sortie en fin de match sur la pelouse de Majorque où son équipe s’est facilement imposée lundi soir (0-3). Quatre jours après, le capitaine madrilène n’a toujours pas participé à un entraînement collectif.

AS indique que l’évolution de sa blessure est positive. D’après Marca, sa présence contre Barcelone est de plus en plus incertaine. Les chances de voir l’ancien Lyonnais sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu s’élèveraient à 40%.

Le Real ne veut prendre aucun risque

La direction du Real ne souhaiterait prendre aucun risque avec sa star. Car si le Clasico reste un rendez-vous incontournable de la saison, le Real dispose d’un solide matelas en tête de la Liga (10 points d’avance sur le FC Séville). Et surtout le club merengue aura besoin d’un Benzema au sommet de sa forme pour les prochaines échéances, à commencer par le quart de finale de Ligue des champions face à Chelsea les 7 et 14 avril.

Une chose est sûre, la journée de samedi sera capitale. Une séance collective est programmée à 11h avant la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Le coach italien en dira certainement plus sur l’état de santé du bourreau du Paris Saint-Germain.