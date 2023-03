Real-Barça: "l'un des plus mauvais Clasico que j'ai vu" pour Hermel

À l'issue d'une demi-finale aller de la Coupe du Roi insipide sur le plan du jeu entre le Real Madrid et le Barça (0-1) jeudi soir, les critiques ont fusé pour dénoncer cette pâle copie lors du Clasico. Dans l'After Foot sur RMC, Fred Hermel a, lui aussi, fait le même constat, évoquant avec une certaine nostalgie les affrontements passés entre les deux géants espagnols.

Le spectacle a vite tourné court, jeudi soir au stade Santiago Bernabeu, lors du Clasico entre le Real et le Barça lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi (0-1). Au point qu'après ces 90 premières minutes, ce sont davantage les insultes et les fautes commises par les acteurs qui restent en tête.

Ce terne Clasico, tout de même remporté par le club catalan, fait l'objet de nombreuses critiques dans la presse espagnole ce vendredi, notamment en raison du faible niveau de jeu pratiqué par les deux équipes, avec un Barça sur la défensive et un Real incapable de cadrer la moindre frappe, et des tensions multiples sur et en dehors du terrain.

"C'était un match d'un niveau très bas" s'inquiète Fred Hermel

Dans l'After Foot sur RMC, le spécialiste du foot espagnol pour RMC Sport Fred Hermel a lui aussi partagé le même constat. "Les Clasicos c'était mieux avant. Ce soir (jeudi), on a eu le Barça style Simeone, qui marque contre le cours du jeu sur un but contre son camp après une erreur de Camavinga, et un Real totalement impuissant qui a eu une bonne possession de balle mais ne s'est pas procuré d'occasions. C'était un match d'un niveau très bas, je suis très inquiet quand je vois un match comme ça."

Il a ensuite détaillé les limites du club madrilène sur cette rencontre, non sans insister sur la pauvreté du spectacle proposé : "Sincèrement, Benzema n'est pas bien dans le jeu, quand Vinicius est moins percutant que d'habitude ça se sent, et Ancelotti n'a pas trouvé de clés tactiques pour trouver des failles dans cette équipe du Barça qui avait un bloc très bas et qui procédait en contres. Moi qui ai vu des dizaines et des dizaines de Clasicos, c'est l'un des plus mauvais que j'ai vu. Cela fait 30 ans que je les suis..."