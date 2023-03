Real: Ancelotti fait passer un message à Benzema, seulement troisième du trophée The Best

Carlo Ancelotti a pris la défense de Karim Benzema ce mercredi à la veille de la demi-finale aller de Coupe du Roi contre le Barça. L'entraîneur du Real Madrid n'a pas souhaité polémiquer malgré l'absence de récompense pour son joueur lors de la cérémonie The Best de la Fifa et a rappelé l'importance du buteur français au sein de l'équipe merengue.

Pas question de perdre son énergie pour faire un aller-retour à Paris à trois jours d'un Clasico. A l'image du reste des joueurs madrilènes nommés, Karim Benzema n'a pas assisté à la cérémonie The Best ce lundi malgré sa présence parmi les trois nommés pour le titre. Prévenu que Lionel Messi allait l'emporter, le buteur du Real ne s'est pas déplacé dans la capitale française et a exprimé une certaine incompréhension sur les réseaux sociaux. Un message teinté d'amertume que Carlo Ancelotti a assuré ne pas avoir vu lors de son passage face à la presse ce mercredi à la veille du Clasico en Coupe du Roi.

"Je n’ai pas regardé cela. Je ne sais pas ce que Karim a fait (sur les réseaux). Ce que Karima fait pour nous c’est ici, a estimé l'entraîneur du club merengue devant les journalistes. Nous le remercions pour ce qu’il a fait car il nous a beaucoup aidé à gagner des titres l’an passé. On peut aussi le remercier cette année. Un moment décisif arrive et avoir Karim, c'est se rapprocher des titres."

Ancelotti pas gêné par sa défaite à The Best

Sacré devant Karim Benzema et Kylian Mbappé, Lionel Messi a remporté la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine. Mais le buteur du Real Madrid n'a pas manqué de rappeler ses belles prestations individuelles la saison passée avec le club espagnol.

Lui-même nommé parmi les meilleurs entraîneurs mais devncé par Lionel Scaloni, Carlo Ancelotti l'a encore rappelé, l'important à Madrid ce n'est pas la soirée The Best mis les trophées. "Pour nous, ce n'est pas trop important. La Coupe du monde a dit que l'Argentine était à juste titre championne du monde,a encore estimé le technicien italien ce mercredi. Il est normal que Lionel Messi, 'Dibu' Martinez et Lionel Scaloni aient remporté ce prix."

Jeudi, le Real Madrid recevra le Barça lors du match aller des demi-finales de Coupe du Roi. Sans surprise, le capitaine Benzema devrait à nouveau constituer l'un des principaux atouts de l'équipe merengue face à son grand rival.