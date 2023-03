Real-Barça: insultes, intimidation... ça a chauffé entre Gavi et Vinicius

Le Clasico entre le Real et le Barça jeudi soir, en demi-finale aller de la Coupe du Roi (0-1), a donné lieu à plusieurs moments de tension entre joueurs merengues et blaugranas. Plusieurs altercations ont notamment eu lieu entre Gavi et Vinicius, où des insultes ont également fusé.

Ce n'est sans doute pas le plus grand Clasico de l'histoire auquel ont pu assister les spectateurs du stade Santiago Bernabeu jeudi soir, lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi. Défaits 0-1 à domicile, les Madrilènes partiront avec un handicap pour le retour au Camp Nou, le 5 avril prochain. Surtout, ils devront se montrer beaucoup plus précis offensivement (13 tirs, zéro cadré) et maîtriser leurs nerfs, deux choses que les hommes de Carlo Ancelotti ont eu toutes les peines du monde à faire face au Barça.

Gavi aurait insulté Vinicius pendant la rencontre

Car oui, ce choc entre les deux géants d'Espagne, à défaut d'un niveau de jeu à la hauteur de l'événement, a apporté son lot de tensions sur et en dehors du terrain. On a par exemple pu voir l'entraîneur catalan Xavi insulter ('tu es un imbécile") le latéral droit merengue Dani Carvajal, après un accrochage initial entre ce dernier et Alejandro Balde.

Surtout, ces altercations se sont manifestées tout au long de la partie entre deux joueurs: Gavi et Vinicius. Les internationaux espagnol et brésilien n'ont eu de cesse de se provoquer pendant 90 minutes et ont toujours été à la limite: bousculades légères, intimidations physiques pendant les phases de coups de pieds arrêtés... Et selon des images captées par la Movistar, alors que l'Espagnol de 18 ans se portait à hauteur du numéro 20 du Real, il l'aurait insulté de "fils de p...". Des propos relayés par la presse espagnole.

Les deux joueurs, davantage habitués à briller balle au pied, ont laissé exprimer toute leur nervosité sur la pelouse, écopant tous les deux d'un carton jaune - pour une sorte de prise de judo sur Frenkie de Jong pour Vinicius, et pour un échange houleux avec le Brésilien avant un corner pour Gavi. Gageons que cette triste copie sera vite oubliée au retour, pour donner lieu à un choc à la hauteur du rendez-vous...