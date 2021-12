Real: Benzema de retour pour le choc contre l'Atlético

Carlo Ancelotti a annoncé ce samedi que Karim Benzema jouera bien le derby de Madrid entre le Real et l'Atlético programmé dimanche (21h), pour la 17e journée de Liga. Le buteur français avait été touché à la jambe gauche le week-end dernier.

Il est déjà de retour. Touché à la jambe gauche le 4 décembre dernier face à la Real Sociedad (2-0), Karim Benzema va beaucoup mieux. Le Français, meilleur buteur du championnat espagnol (12 réalisations) est disponible pour le choc programmé ce dimanche entre le Real Madrid et l'Atlético (21h), comptant pour la 17e journée de Liga. "Benzema s'est entraîné aujourd'hui, il a de bonnes sensations, il est disponible et il va jouer demain", a avancé Carlo Ancelotti ce samedi en conférence de presse.

Le Real s'est entraîné presque au complet ce samedi: seul Dani Ceballos, "qui reviendra à l'entraînement la semaine prochaine" selon Ancelotti, était absent. Ce derby est déjà primordial pour la course au titre: en cas de victoire, le Real aurait 13 points d'avance sur les Colchoneros en tête du classement.

"Une bonne chose d'avoir de la pression"

"Si l'on gagne, on aura simplement trois points de plus qu'un adversaire direct, qui sera à la lutte avec nous jusqu'au bout, j'en suis persuadé. Les statistiques disent qu'il n'y a que trois points en jeu, mais il y a aussi l'aspect émotionnel. C'est un match que les supporters des deux équipes vivent de manière particulière. Je ne veux pas en rajouter, parce qu'il y a déjà beaucoup de pression sur les deux équipes. On est confiants, on joue bien ces derniers temps, mais c'est une bonne chose d'avoir de la pression", a ajouté Ancelotti, certain que "les duels individuels et les coups de pied arrêtés seront une parte importante du match".

"On a prouvé que, jusqu'à présent, on a fait mieux que les autres équipes du championnat, a-t-il insisté. C'est vrai. Si la Liga s'achevait aujourd'hui, ce serait plié. Mais malheureusement, il nous reste encore six mois à jouer. Jusqu'à aujourd'hui, on a été les meilleurs, certes. Mais ce qui nous préoccupe, c'est le futur, pas le passé."