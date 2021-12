Real Madrid: "On rentre au stand", le message de Benzema après sa blessure

Au lendemain de sa blessure à la cuisse, Karim Benzema a posté un message ce dimanche sur les réseaux. L’attaquant du Real Madrid, d’ores et déjà forfait contre l’Inter mardi en Ligue des champions, explique qu’il va se reposer pour "revenir plus fort".

Karim Benzema rejouera-t-il d’ici la fin de l’année? Difficile à dire. Il va falloir attendre les examens prévus en début de semaine pour avoir une réponse. Ou au moins une tendance. L’attaquant du Real Madrid s’est blessé lors de la victoire de son équipe sur la pelouse de la Real Sociedad, samedi, lors de la 16e journée de Liga (0-2). Touché à la cuisse gauche, le capitaine du club merengue a quitté le terrain dès le premier quart d’heure.

Après la rencontre, Carlo Ancelotti n’a pas masqué son inquiétude. "Il avait un problème, il était un peu gêné et il ne voulait pas forcer. Je l’ai sorti et nous allons voir dans les prochains jours", a lâché le coach italien. Au lendemain de ce déplacement à Saint-Sébastien, Benzema a posté un message sur les réseaux sociaux. Et il n’a pas de quoi rassurer les supporters du Real. "On rentre au stand. Se reposer et revenir plus fort", a écrit l’international français (94 sélections, 36 buts).

Le Real plane sur la Liga

Déjà annoncé forfait pour le choc face à l’Inter, mardi en Ligue des champions (21h), KBNueve pourrait également manquer le derby contre l’Atlético de Madrid, dimanche prochain en championnat. La Maison Blanche terminera ensuite 2021 avec la réception de Cadix (le 19 décembre), puis un déplacement chez l’Athletic Bilbao (le 22 décembre). Reste à savoir si son avant-centre sera apte au service.

En grande forme depuis l’été dernier, Benzema a inscrit 17 buts et délivré 8 passes décisives en 20 apparitions (toutes compétitions confondues). Dans le sillage de son taulier, troisième du Ballon d’or, le Real occupe la tête de la Liga avec 8 points d’avance sur le FC Séville, qui compte un match en moins.