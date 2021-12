Real Madrid: la demande originale d'Ancelotti à Courtois

Encore décisif mercredi lors de la victoire du Real contre Bilbao (1-0) en championnat, Thibaut Courtois a été encensé par Carlo Ancelotti. Pour l'entraîneur du Real Madrid, il est aujourd'hui le meilleur gardien au monde.

"Il fait des choses extraordinaires." Pour une fois, Carlo Ancelotti ne parlait pas de Karim Benzema mais de Thibaut Courtois. Dans la continuité de son excellent début de saison, le portier belge (29 ans) a brillé lors de la victoire du Real Madrid face à l’Athletic Bilbao (1-0), mercredi, en match en retard de la neuvième journée de Liga. Dernier rempart d’une défense pas toujours irréprochable, avec en moyenne un but par match encaissé en championnat, l’ancien de l’Atlético enchaîne les prestations de haut niveau, y compris sur la scène européenne.

"C'est lui le meilleur"

"Nous devons progresser en défense et faire beaucoup mieux, mais nous avons Courtois et nous en profitons, a insisté Ancelotti mercredi. C'est difficile de dire quel est le meilleur gardien que j'ai eu dans ma carrière. J'ai eu de grands gardiens : Iker Casillas, Diego Lopez, Gianluigi Buffon, Manuel Neuer ou Petr Cech. Thibaut est sans aucun doute parmi les meilleurs. Et en ce moment, c’est lui le meilleur." Et d’ajouter, en plaisantant : "Je lui dis parfois : ‘Tu dois donner plus de confiance à nos attaquants à l’entraînement parce que tu arrêtes toujours tout...’ Ce que Courtois fait en match, il le fait tous les jours à l’entraînement."

Des compliments qui rappellent ceux de Zinédine Zidane. En début d’année, l’ancien coach du Real avait lui aussi encensé Courtois : "Il y a beaucoup de très bons gardiens de but, mais nous avons Courtois et il est l’un des meilleurs. Il a beaucoup progressé avec nous et est devenu un joueur important. Il l’a montré récemment, nous sommes heureux de l’avoir."

Recruté à Chelsea en 2018 pour environ 40 millions d’euros, Courtois a connu quelques moments compliqués au Real, notamment au début de la saison 2019-2020, au point d’être mis en concurrence avec Alphonse Areola, avant de retrouver son meilleur niveau et de s’imposer comme une référence à son poste en Europe. Il est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club merengue.