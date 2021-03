Real: Hazard ne devrait finalement pas se faire opérer, craintes pour l'Euro

Alors qu'une nouvelle opération de la cheville droite était évoquée ces derniers jours pour Eden Hazard, Marca explique ce jeudi que le Belge devrait plutôt temporiser et prendre son mal en patience.

Un tunnel sans fin. Depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2019, et surtout depuis qu'il a croisé la route de Thomas Meunier en Ligue des champions quelques mois plus tard, le milieu offensif belge Eden Hazard, si fort à Chelsea, enchaine les blessures et les périodes d'indisponibilité.

En mars 2020, l'ancien Lillois s'était pourtant rendu à Dallas (Etats-Unis) pour se faire opérer de la cheville droite. Mais les galères et les pépins musculaires ont continué à son retour. Selon certaines sources en Espagne, les dernières blessures d'Hazard - il est actuellement touché au psoas - seraient d'ailleurs liées à cette même cheville droite. Le joueur, qui ressentirait toujours une gêne depuis l'opération, compenserait son inconfort par de mauvaises postures en courant.

De la patience, au risque de manquer l'Euro

C'est pourquoi ces derniers jours, l'hypothèse d'une nouvelle opération a pris de l'ampleur. Kris Van Crombrugge, ancien médecin des Diables rouges, qui pourrait prochainement revenir en sélection belge, lui a en tout cas conseillé. "L'opération serait une bonne option pour retrouver de la flexibilité au niveau de sa cheville, a-t-il déclaré dans la presse belge. Je lui dirais de la faire le plus vite possible pour ne pas anéantir son rêve: celui de disputer l'Euro cet été."

Hazard va-t-il écouter son compatriote? A priori, non. Selon Marca, le Real Madrid - après avoir consulté de nombreux spécialistes - a lui conseillé à son joueur... de ne rien faire. Ou plutôt de prendre son mal en patience, de récupérer tranquillement, avec tout le temps nécessaire, sans se fixer de deadline. Et de ne rejouer que quand il se sentirait à 100%.

Le Belge aurait décidé de suivre la position de son club, au moins dans un premier temps. Sans avoir la certitude d'être remis à temps pour jouer l'Euro, du 11 juin au 11 juillet. Depuis l'été dernier, Eden Hazard n'a fait que 14 petites apparitions avec le Real (646 minutes), pour 3 buts.