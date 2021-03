Real Madrid: encore blessé, Hazard forfait contre l’Atalanta

Zinédine Zidane a officialisé lundi le forfait d’Eden Hazard pour le 8e de finale retour contre l’Atalanta en Ligue des champions (mardi, 21 heures sur RMC Sport 1). Victime d’une lésion musculaire à la cuisse il y a quelques semaines, il avait fait son retour à la compétition samedi. Il est cette fois touché au psoas.

Eden Hazard est une nouvelle fois forfait. Zinedine Zidane a annoncé lundi en conférence de presse que le Belge ne serait pas apte pour la réception de l’Atalanta Bergame mardi en 8e de finale retour de Ligue des champions (21 heures). Souffrant d’une lésion musculaire à la cuisse gauche depuis plusieurs semaines, il avait fait samedi contre Elche (2-1) son retour à la compétition. Il était entré en jeu à la 75e, pour remplacer Vinicius Junior.

Touché au psoas droit

Marca avait un peu plus tôt indiqué que le Belge était absent de l'entraînement de la matinée. Dans un communiqué publié lundi en début d'après-midi, le club a annoncé qu’Eden Hazard était touché au psoas droit, sans préciser la durée de son indisponibilité. "J’espère que ce n’est pas grave. On est avec lui, on le soutient, on veut l’aider. J’espère que bientôt il pourra être avec nous. On veut voir Eden Hazard jouer bien sûr, comme tous les supporters. Mais on ne peut pas faire comme on veut. Il faut être patient. Franchement, je ne sais pas si ce sera avec moi, parce qu’il a un contrat très long. Je veux juste que tout le monde le soutienne et le voit comme un joueur", a déclaré Zinedine Zidane.

"Il n’a pas eu beaucoup de chance depuis qu’il est à Madrid"

Karim Benzema a également été interrogé sur l’absence de son coéquipier: "c’est vrai qu’il n’a pas eu beaucoup de chance depuis qu’il est à Madrid", a reconnu le Français. "Ça me rend triste pour lui, parce qu’on sait que c’est un top joueur. Lui aussi est triste car il veut démontrer que c’est une star du Real, une star du foot. J’espère qu’il pourra récupérer vite et qu’il pourra nous aider. On a besoin de lui", a-t-il poursuivi.

Zinédine Zidane s'est également exprimé sur l’infirmerie du Real ne désemplit pas cette saison. "Je ne pense pas qu’il y ait un problème médical particulier au sein du club. C’est dur de tout expliquer avec les pépins physiques des joueurs. Ce sont des choses qui arrivent. On a parlé de la pré-saison, du nombre de matchs mais aussi de l’aspect psychologique. Il y a des gens très compétents pour accompagner les joueurs. On en récupère d’ailleurs. J’espère qu’on pourra compter sur tout le monde très vite", a continué Zinedine Zidane.

Contrairement au match aller, il pourra en tout cas compter sur Karim Benzema. De quoi espérer un plus grand match de la part des Madrilènes, car à l'aller fin février, ils avaient livré une prestation inquiétante. En supériorité numérique dès la 17e minute, les Espagnols avaient seulement pris l’avantage à la 86e minute, grâce à une magnifique frappe de Ferland Mendy (1-0). "On veut faire un grand match, sans penser qu’on a déjà gagné à l’aller. […] Bien sûr que c’est une finale. On doit faire un grand match, on s’est préparé pour ça. Notre adversaire sera très dur", a également prévenu l’entraineur madrilène.