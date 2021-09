Real: Hazard répond aux critiques sur ses blessures récurrentes

Eden Hazard, arrivé au Real Madrid en 2019, ne s'est pas encore imposé comme un cadre en raison de nombreuses blessures. Le Belge, critiqué pour son hygiène de vie, répond sans concessions aux critiques dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws.

Après deux saisons, le bilan n'est guère brillant pour Eden Hazard au Real Madrid. Le Belge, arrivé en grande pompe hez les Merenguec à l’été 2019 pour plus de 100 millions d’euros en provenance de Chelsea, brille davantage par son nombre de blessures que sur le terrain. Ce qui engendre bon nombres de critiques concernant l'hygiène de vie de l’ancien joueur du LOSC.

Dans une interview accordée à HLN, média belge, le milieu offensif répond sans concessions aux critiques. S’il déplore son image de joueur sans arrêt blessé, il espère enfin prouver sur le terrain qu’il a toujours le niveau: "Pour le gens, je suis quelqu’un de toujours blessé alors qu’en dix ans de carrière, je pense qu’il n’y a pas un joueur qui a joué plus que moi. Je fais tout ce qu’il faut pour éviter les blessures, avec le préparateur physique du Real Madrid, on fait un gros travail", confie Eden Hazard.



Il ajoute que "ces deux dernières années dans la capitale espagnole était compliquées, par moment j’ai eu envie d’arrêter. Il me reste trois ans et j’espère montrer mon réel niveau et ne plus ressentir de douleur pour justifier mon transfert dans ce grand club".

La Coupe du monde 2022 comme dernier défi?

Eden Hazard, qui aura 31 ans lors de la Coupe du Monde 2022, émet des doutes sur la poursuite de sa carrière internationale avec les Diables Rouge au-delà du Mondial. "Jusqu'au Qatar, je vais certainement continuer, après cela, je ne sais pas encore", explique le capitaine de la sélection.

Eliminé en quart de finale de l’Euro 2021, la Belgique poursuit sa campagne de qualification pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Les Diables Rouges affrontent l’Estonie jeudi à 20h45, la République Tchèque le 5 septembre à la même heure et la Biélorussie le 8 septembre, toujours à 20h45.