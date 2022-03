Real Madrid: Ancelotti en dit plus sur la blessure de Benzema

Auteur d'un doublé lors de la victoire du Real Madrid à Majorque ce lundi soir en Liga (3-0), Karim Benzema est sorti sur blessure en fin de match. Mais son entraîneur Carlo Ancelotti n'avait pas l'air trop inquiet au coup de sifflet final.

Inarrêtable Karim Benzema. Bourreau du PSG en Ligue des champions la semaine passée en inscrivant un triplé pour le Real Madrid, l'avant-centre tricolore a encore signé un match plein à Majorque ce lundi en Liga (victoire 3-0), avec une passe décisive et un doublé qui lui a permis de devenir meilleur buteur français de l'histoire, devant Thierry Henry. Sauf qu'en fin de partie, après son deuxième but, KB9 a demandé à sortir en se plaignant semble-t-il d'un mollet.

Une mauvaise nouvelle, alors que Didier Deschamps annoncera jeudi sa liste pour les deux prochains matchs de l'équipe de France, et que le Real Madrid recevra dimanche soir le Barça pour un très attendu Clasico. Mais au coup de sifflet final, ce lundi, l'entraîneur Carlo Ancelotti n'avait pas l'air trop inquiet.

Privé du choc de dimanche ?

"Karim a ressenti une gêne sur un saut, a expliqué le technicien italien en conférence de presse. Il est sorti, maintenant, on doit voir s'il va pouvoir se remettre pour dimanche."

Ancelotti a également donné des nouvelles des autres blessés du jour: "Rodrygo a pris un coup, Ferland (Mendy) a eu quelque chose à l'adducteur, a-t-il indiqué. On évaluera dans les prochains jours la gravité de leurs blessures, mais ça ne paraissait par très sérieux." Et de se projeter: "Ces dix points d'avance au classement, ça ne change absolument rien. On a un certain avantage, cela fait du bien à ce moment de la saison. Mais on se doit d'arriver bien à la fenêtre internationale. Et on doit penser à la même chose : gagner dimanche."