Real Madrid-Barça: devant le Clasico, Özil s'enflamme pour Benzema, "le meilleur attaquant de Liga"

Ancien coéquipier de Karim Benzema au Real Madrid, Mesut Özil a salué le Français sur Twitter après son but dans le Clasico face au FC Barcelone. Pour l'Allemand, Benzema est le meilleur attaquant de Liga.

Buteur d’une superbe "Madjer" au début de Clasico contre le FC Barcelone, Karim Benzema a parfaitement lancé la rencontre et inscrit son 19e but de la saison en championnat. "Le meilleur attaquant de Liga a encore montré sa classe, mon gars Benzi", a commenté sur Twitter son ancien coéquipier Mesut Özil.

Les deux joueurs ont joué ensemble de 2010 à 2013 dans la capitale espagnole, avant que le meneur de jeu allemand ne rejoigne Arsenal. Benzema et Özil ont toujours affiché une excellente relation. Ils ont quasiment le même âge et s’entendaient très bien sur le terrain. Sous les couleurs du Real Madrid, ils ont remporté ensemble une Liga (2012), une Coupe d’Espagne (2011) et une Supercoupe d’Espagne (2012).

Özil salue souvent Benzema

Mesut Özil n’a en revanche jamais remporté la Ligue des champions, parti de Madrid avant les titres de 2014, 2016, 2017 et 2018. L’Allemand a pris l’habitude de parler de Benzema sur les réseaux sociaux, que ce soit pour saluer son but contre l’Inter Milan, en novembre dernier en Ligue des champions, ou pour se rappeler d’un but qui impliquait les deux joueurs, en 2010 contre l’Ajax Amsterdam.

Ozil et Benzema au Real en 2013 © AFP