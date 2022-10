Coupe du monde 2022: Zidane ou Deschamps après le Mondial, les Français sont partagés

La Coupe du monde de football débutera le 20 novembre à Doha au Qatar et l’équipe de France compte bien tout faire pour conserver son titre acquis en 2018. Un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC révèle ce jeudi comment les Français imaginent l’après Mondial et surtout qui de Didier Deschamps ou Zinedine Zidane, ils rêvent pour diriger les Bleus dans le futur.

Troisième personne de l’Histoire à remporter la Coupe du monde en tant que joueur et sélectionneur après Mario Zagallo et Franz Beckenbauer, Didier Deschamps jouent son avenir à la tête de l’équipe de France lors de la Coupe du monde disputée du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Pas encore prolongé, le sélectionneur risque de voir son rôle remis en cause si les Bleus se ratent pendant la compétition. Surtout que derrière, Zinedine Zidane assume ouvertement son désir de diriger le groupe tricolore pendant sa carrière.

A tout juste un mois du début du Mondial, un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC* montre ce jeudi que les Français sont assez divisés sur le nom du futur sélectionneur des Bleus. Si 41% des sondés optent pour "Zizou", 45% s’imaginent bien prolonger l’aventure avec Didier Deschamps… sous certaines conditions liées aux résultats. Auprès des auditeurs de RMC, les deux icônes sont même à égalité à 44%. Les autres prétendants candidats nommés comme Christophe Galtier, Laurent Blanc et Arsène Wenger ne dépassent pas les 5%.

>> Journée spéciale Coupe du monde 2022 sur RMC Sport

Zidane favori des fans de foot

En poste depuis 2012, Didier Deschamps est le sélectionneur à la plus grande longévité chez les Bleus. Mais, si 25% des Français pensent qu’il pourra guider l’équipe de France quel que soit le parcours lors du Mondial, 20% des personnes sondées lient l’avenir du technicien aux performances des Tricolores au Qatar. En clair, si la France signe une belle Coupe du monde, Didier Deschamps conserve leur confiance sur le banc.

Ce total chute de quelques points chez les fans de foot puisque seuls 20% voient l’actuel patron des Bleus rester en poste quelles que soient les performances tricolores au Mondial. 19% de ceux qui se présentent comme des passionnés de ballon rond se verraient bien conserver Didier Deschamps seulement si la France réussit son Mondial 2022.

A l’image du reste des Français, les fans de foot font de Zinedine Zidane la principale option, avec Didier Deschamps, pour incarne le futur de l’équipe de France. 49% des passionnés de ballon rond fond de l’ancien numéro 10 des Bleus leur choix préférentiel au poste de sélectionneur après le Mondial.

*Sondage exclusif réalisé par Harris Interactive en ligne du 04 au 05 octobre 2022. Échantillon de 1 022 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).