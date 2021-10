Équipe de France: pour Deschamps, Benzema mérite le Ballon d’or

Dans un entretien pour Téléfoot, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps estime que le buteur des Bleus et du Real Madrid Karim Benzema mérite le Ballon d’or cette saison.

Qui sera sacré Ballon d’or 2021 ? Alors que la liste des nommés sera connue le 8 octobre avant l’annonce du lauréat le 29 novembre, les prétendants au prestigieux trophée sont nombreux. Parmi eux figure Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid a connu une année 2021 extrêmement riche.

Véritable patron du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, l’avant-centre français de 33 ans a pris une nouvelle dimension dans le plus grand club du monde, empilant les buts et les prestations haut de gamme. Avec le Real, KB9 a bouclé l'exercice 2020-2021 avec un total de 30 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues. Cette saison, il en est déjà à 9 en autant de rencontres.

Un grand "oui"

Cette année 2021 marque aussi son retour aussi inattendu que réussi en équipe de France. À la surprise générale, Didier Deschamps l’a rappelé en mai après une brouille de plus de cinq ans. L’ex-Lyonnais a répondu à la confiance du sélectionneur en régalant à l’Euro avec deux doublés face au Portugal et à la Suisse. Une réussite gâchée par l’élimination prématurée des Bleus en 8eme face à la Nati. Ce bilan plus que positif permettra-t-il au Français de remporter le 65eme Ballon d’or de l’histoire? Difficile à dire mais le Madrilène peut compter sur le soutien de Didier Deschamps.

Dans l’émission Téléfoot, DD s’est prêté jeu du "oui-non". À la question "Benzema mérite-t-il le Ballon d’or?", le Basque a répondu par un grand "oui". Le sélectionneur aurait-il fait la même réponse au mois d’avril? Pas sûr.

Deschamps a également eu droit à une question sur Kylian Mbappé et la possibilité pour le Parisien de gagner un jour le trophée. "Oui probablement", a répondu le sélectionneur des Bleus. En l'absence de lauréat en 2020 en raison de la crise sanitaire, le dernier vainqueur est Lionel Messi en 2019.