Real Madrid: Benzema honoré par la presse catalane

Karim Benzema a reçu le prix du meilleur joueur de la Liga la dernière saison par le journal catalan, Mundo Deportivo, lundi. L’attaquant du Real, blessé, n’a pas récupéré son prix en mains propres.

Encore un prix pour Karim Benzema (35 ans). L’attaquant du Real Madrid a reçu le trophée de MVP (meilleur joueur) de la Liga la saison dernière lors du 75e grand gala de Mundo Deportivo, journal catalan proche du Barça. Le Français s'offre cette récompense après un dernier exercice remarquable (27 buts en 32 matchs de Liga, 44 en 46 toutes compétitions confondues). Il a grandement contribué au titre en Liga mais aussi en Ligue des champions après un parcours extraordinaire (15 buts en 12 matchs, élimination du PSG, Chelsea, Manchester City et Liverpool après des retournements de situations incroyables).

Lundi soir, Benzema ne s’est pas rendu au gala pour récupérer son prix en mains propres en raison d’une blessure. Emilio Butrageno, légende du club dont il actuellement le directeur des relations institutionnelles, l’a fait pour lui.

"Merci beaucoup pour vos aimables paroles, a-t-il confié au micro. Au nom de Karim et du Real Madrid, merci beaucoup pour cette reconnaissance qui récompense une saison spectaculaire pour Karim. C'est notre capitaine, c'est un bel exemple non seulement pour les fans du Real Madrid mais pour ceux qui aiment le football. Il a un palmarès impressionnant, il a tout gagné "C'est un honneur d'avoir un joueur de sa catégorie. Aussi pour les valeurs qu'il transmet. C'est très important que les sportifs soient un exemple pour la société et il l'est. Alors, au nom de tous, merci beaucoup."

Sa dernière saison exceptionnelle a permis à Benzema de décrocher le Graal en remportant le Ballon d’or 2022. Il a terminé l’année sur un goût amer avec son forfait pour la Coupe du monde, puis l’annonce de sa retraite internationale avec l’équipe de France. La saison en cours est aussi un peu plus délicate pour le Français, gêné par plusieurs blessures mais tout de même auteur de neuf buts en 12 matchs de Liga.

Au cours de la soirée, le basketteur Rudy Fernandez a reçu le prix de meilleur sportif de l'année alors qu'Alexia Putellas, joueuse du Barça et Ballon d'or féminin, a remporté celui de la meilleure sportive.