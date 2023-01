Messi devant Mbappé dans un classement des 100 meilleurs joueurs de 2022

The Guardian a dévoilé sa liste des 100 meilleurs joueurs de l'année 2022, réalisée grâce à un panel de 206 spécialistes. Lionel Messi arrive en haut du classement devant Kylian Mbappé et Karim Benzema, là où Cristiano Ronaldo sort du top 50.

Sur le toit du monde en décembre avec l'Argentine, Lionel Messi est sacré meilleur joueur de l'année 2022 par The Guardian. Choisi par un panel de 206 personnes, l'attaquant du Paris Saint-Germain arrive en tête dans les votes devant son coéquipier Kylian Mbappé. Karim Benzema, dernier Ballon d'or, complète le podium.

Pour arriver à ce classement, The Guardian fait voter une sélection de joueurs, entraîneurs et journalistes. Parmi les votants se trouvent notamment Juninho, Maicon ou Avram Grant. Lionel Messi succède ainsi à Robert Lewandowski, lauréat des deux dernières éditions de cette consultation. Le Polonais pointe désormais à la 7e place. Erling Haaland, transféré l'été dernier du Borussia Dortmund à Manchester City, se trouve au pied du podium. L'attaquant norvégien devance Luka Modric, qui a remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid et mené la Croatie jusqu'à la troisième place du dernier Mondial.

Outre Benzema et Modric, le club madrilène est aussi représenté par Vinicius (8e) et Thibaut Courtois (9e). Kevin De Bruyne arrive de son côté en sixième position et Mohamed Salah complète ce top 10. Troisième français au classement, Antoine Griezmann se classe 17e. Lauréat à plusieurs reprises de ce trophée, Cristiano Ronaldo est seulement 51e, là où Neymar est 12e. Olivier Giroud, champion de Serie A avec l'AC Milan, est 30e, Aurélien Tchouaméni se trouve 45e devant son compatriote Lucas Hernandez. Ousmane Dembélé (69e), Mike Maignan (74e), Hugo Lloris (76e), Raphaël Varane (85e) Dayot Upamecano (86e) sont les autres Français représentés dans ce classement.

Le top 10:

1. Lionel Messi

2. Kylian Mbappé

3. Karim Benzema

4. Erling Haaland

5. Luka Modric

6. Kevin De Bruyne

7. Robert Lewandowski

8. Vinicius Junior

9. Thibaut Courtois

10. Mohamed Salah

Le palmarès:

2022: Lionel Messi

2021: Robert Lewandowski

2020: Robert Lewandowski

2019: Lionel Messi

2018: Luka Modric

2017: Lionel Messi

2016: Cristiano Ronaldo

2015: Lionel Messi

2014: Cristiano Ronaldo

2013: Lionel Messi

2012: Lionel Messi