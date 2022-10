Real Madrid: Benzema retrouve la compétition, à un mois et demi de la Coupe du monde 2022

Éloigné des terrains depuis près d’un mois, Karim Benzema va retrouver la compétition lors du match entre le Real Madrid et Osasuna, ce dimanche, lors de la 7e journée de Liga (21h). Une bonne nouvelle pour les Bleus, à un mois et demi de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le patron est de retour. Près d’un mois après sa blessure à la cuisse droite, Karim Benzema reprend la compétition. L’attaquant du Real Madrid va débuter face à Osasuna, ce dimanche, lors de la 7e journée de Liga (21h). Carlo Ancelotti a choisi de l’aligner à la pointe de son attaque, avec les Brésiliens Vinicius Jr et Rodrygo en soutien. Une bonne nouvelle pour les Merengue, qui retrouvent leur buteur providentiel. Didier Deschamps et le staff des Bleus doivent également s’en réjouir, à un mois et demi de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

"Je pense que nous allons voir, après cette période où il n'a pas joué, le même Karim que nous avons toujours vu, qui est un joueur spectaculaire", a annoncé Ancelotti samedi en conférence de presse. Auteur de 4 buts en 6 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues), Benzema était sorti à la demi-heure de jeu lors de la victoire du Real sur la pelouse du Celtic Glasgow, le 6 septembre en Ligue des champions (0-3).

Il a manqué le dernier rassemblement des Bleus

Son problème musculaire l’a privé de trois rencontres avec son club, un en C1 (Leipzig) et deux en Liga (Majorque, Atlético de Madrid). L’avant-centre de 34 ans a également manqué le dernier rassemblement des Bleus avant le Mondial et les deux matchs de Ligue des nations contre l’Autriche (victoire 2-0) et au Danemark (défaite 2-0).

Face à Osasuna, KB Nueve va tenter de reprendre ses marques sur la pelouse de Bernabeu. En espérant, comme à chaque fois, faire trembler les filets. Son come-back sera scruté de près à deux semaines de la cérémonie du Ballon d’or 2022, dont il est le grand favori. Le Real doit s’imposer pour reprendre la tête du classement devant le Barça, qui l’a emporté la veille à Majorque (0-1).