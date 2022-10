Real Madrid: Benzema va rejouer dimanche, après un mois d'absence

Absent depuis le 6 septembre pour une blessure au quadriceps, Karim Benzema va faire son retour sous la tunique du Real Madrid ce dimanche contre Osasuna. C'est Carlo Ancelotti lui-même qui l'a annoncé en conférence de presse, certain de retrouver le grand KB9 dès ce week-end.

Sorti sur blessure lors du match de Ligue des champions contre le Celtic Glasgow (0-3) le 6 septembre, Karim Benzema souffrait d'une blessure au muscle semi-tendineux et une surcharge au quadriceps, tous deux à la cuisse droite selon le communiqué du Real Madrid. Après un mois loin des terrains et un rassemblement manqué avec les Bleus, le Français va faire son retour ce week-end sous la tunique madrilène, face à Osasuna dimanche.

Le retour d'un Karim Benzema "spectaculaire"

Présent en conférence de presse ce samedi, c'est Carlo Ancelotti lui-même qui a annoncé la bonne nouvelle: "Benzema va très bien, il va commencer le match (demain, face à Osasuna). Il a fait toute la semaine avec l'équipe. Sa condition physique est bonne car il a pu bien récupérer et ensuite bien travailler."

Alors que pour la première fois le Real Madrid a connu 100% de victoires en l'absence de son habituel numéro 9, le technicien italien ne souhaite pas changer ses plans et compte toujours sur Benzema pour animer l'attaque. "Il n'a pas marqué de buts parce qu'il n'a pas joué, le défend-il. Karim est le même que d'habitude. Nous allons voir après cette période où il n'a pas joué... Nous allons recommencer à parler de Karim, comme toujours, qui est spectaculaire."

Un appel à alléger les calendriers

Carlo Ancelotti a également été interrogé sur la cadence infernale entre matchs de championnat, de Ligue des champions et trêves internationales. L'Italien demande à ce que les institutions "travaillent ensemble pour régler ce problème" de calendrier. De son côté, il a un plan pour permettre à ses internationaux de souffler après le Mondial.



"Nous allons voir comment nous allons gérer cela. Peut-être que nous ne jouerons pas avec les joueurs appelés en Coupe du monde avant la mi-janvier et que nous ne jouerons qu'avec les joueurs qui resteront ici à Valdebebas. Je pense que nous devons les laisser se reposer et ensuite peut-être faire une pré-saison, nous verrons bien."