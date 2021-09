Real Madrid: coup dur pour Bale, touché aux ischios et forfait contre le Celta Vigo

Gareth Bale souffre des ischio-jambiers de la jambe droite, nous apprend le quotidien As. L'attaquant gallois est d'ores et déjà forfait contre le Celta de Vigo dimanche soir. En attendant peut-être d'autres mauvaises nouvelles.

Carlo Ancelotti déplore une première absence d’envergure au sein de son trio offensif. Gareth Bale aurait ressenti des douleurs importantes au niveau des ischio-jambiers de la jambe droite, l’obligeant à déclarer forfait pour la réception du Celta de Vigo dimanche soir (21h). Des examens médicaux supplémentaires seront pratiqués sur l’attaquant international pour préciser la nature exacte et la durée de son absence, précise le quotidien As. La présence de Bale pour les débuts du Real en Ligue des champions mercredi (21h), sur le terrain de l’Inter, est très incertaine.

Plusieurs options s'offrent à Ancelotti

Gareth Bale a disputé les trois matches du pays de Galles pendant la trêve internationale, brillant notamment contre la Biélorussie en inscrivant trois buts, dont le dernier au bout du temps additionnel pour arracher un précieux succès. Volontaire et investi en club depuis son retour à Madrid, Gareth Bale n’est pas l’attaquant qui s’est le plus illustré depuis le début de la saison mais il a toujours été titularisé par son entraîneur, inscrivant un but contre Levante (3-3).

Annoncé proche de la retraite et perdu pour le football avant un intérim raté à Tottenham, Bale était jusqu’à présent l’un des hommes les plus en forme du Real Madrid, mais heureusement pour lui, Carlo Ancelotti dispose de plusieurs options (Rodrygo, Asensio, Hazard...) pour pallier l’absence de son attaquant. Avec deux victoires et un match nul lors des trois premières journées, le Real Madrid occupait la tête du championnat espagnol à l’aube de la quatrième journée, au bénéfice de la différence de buts générale qui le différencie du FC Séville.