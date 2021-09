Coupe du monde (qualifs): le triplé de Bale pour les Gallois après une éternité sans marquer

Le pays de Galles a obtenu une précieuse victoire (3-2) contre la Biélorussie, ce dimanche en qualifications à la Coupe du monde 2022, grâce à son attaquant star Gareth Bale, auteur d'un triplé.

Et si la saison 2021-2022 était celle de la renaissance pour le Gallois Gareth Bale ? De retour de prêt au Real Madrid sous les ordres de Carlo Ancelotti, après plusieurs années au placard sous Zinedine Zidane et une saison à Tottenham, l’attaquant était de retour en tant que titulaire avec sa sélection ce dimanche, contre la Biélorussie, en qualifications à la Coupe du monde 2022. Et Bale a frappé un grand coup avec un triplé qui offre la victoire (3-2) au pays de Galles, et maintient son équipe dans le coup pour la qualification.

Le Madrilène a ouvert le score puis égalisé, à chaque fois sur penalty - ce qui atténue quelque peu la portée de la performance -, mais il a surtout surgi dans le temps additionnel (90e+3) pour réaliser ce fameux hat trick en trompant le gardien adverse - pas très clair sur son intervention au sol, d’ailleurs - d’une reprise du gauche en complet déséquilibre. Il s’agit de son premier but en sélection depuis près de deux ans.

Une éternité sans marquer

Gareth Bale n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 13 octobre 2019, déjà dans le cadre de qualifications pour une compétition internationale. Le héros du jour a été célébré comme il se doit par ses coéquipiers après son but, qui signe le premier triplé pour un joueur du pays de Galles depuis…. Gareth Bale lui-même. C’était en mars 2018, contre la Chine. Bale reprend peu à peu ses bonnes habitudes.

Une nouvelle rafraîchissante pour l’intéressé, sachant que des rumeurs ont couru durant l’été concernant une possible retraite anticipée. Des ragots démentis par l’intéressé avec force. Gareth Bale l’a clamé en mars dernier, son rêve est de qualifier les Dragons du pays de Galles pour la prochaine Coupe du monde. Un rêve qu’il aura permis d’entretenir à l’issue de cette troisième rencontre.

Ce précieux succès permet au pays de Galles (6 points) de revenir à un point seulement de la République tchèque, deuxième, avec un match en plus à disputer dans le groupe E. Une poule toujours dominée par la Belgique qui compte dix unités après quatre rencontres disputées.