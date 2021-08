Manchester United: la compagne de Ronaldo lance une pique improbable à Ancelotti

Sous un post Instagram d'un média espagnol annonçant le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Georgina Rodriguez, la compagne de l'attaquant portugais, a ironisé à propos de Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien avait démenti un intérêt pour CR7 pour le faire revenir au Real Madrid.

Annoncé ces derniers jours à Manchester City, Cristiano Ronaldo va finalement revenir à Manchester United, douze ans après son départ en direction du Real Madrid. Vainqueur de trois Premier League et d'une Ligue des champions avec les Red Devils lors de son premie passage, "CR7" avait été lié aussi ces dernières semaines à des rumeurs pour un retour au club madrilène, après trois saisons avec la Juventus Turin.

Ancelotti avait démenti un intérêt pour Ronaldo

Mais Carlo Ancelotti, qui a remplacé Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, avait rapidement démenti les informations de la presse espagnole sur un possible retour de Cristiano Ronaldo à la "Maison blanche". "Cristiano est une légende du Real Madrid et il a tout mon amour et tout mon respect. Je n'ai jamais envisagé de le signer. Nous regardons de l'avant", avait indiqué Carlo Ancelotti sur Twitter.

Le commentaire de Georgina Rodriguez © Capture d'écran Instagram

Un commentaire que n'a visiblement pas oublié Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo. "J'espère qu'Ancelotti ne le niera pas cette fois", a-t-elle réagi avec humour sous un post du média espagnol El Chiringuito, annonçant le transfert à venir de Cristiano Ronaldo à Manchester United. C'était le même média qui avait annoncé l'envie de Carlo Ancelotti de faire revenir Cristiano Ronaldo à Madrid. Reste à savoir quel message la mannequin aux 27 millions d'abonnés sur Instagram a vraiment voulu faire passer avec ce commentaire... Faut-il y voir seulement de l'ironie ?

Manchester United a confirmé vendredi avoir trouvé un accord avec la Juventus Turin pour le transfert de Cristiano Ronaldo, qui disposait encore d'une année de contrat avec le club du Piémont. Ces dernières semaines, la presse spéculait déjà sur un départ du Portugais. Le commentaire de Georgina Rodriguez pourra certainement être Interprété comme une petite pique à Carlo Ancelotti.