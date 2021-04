Real Madrid: Hazard de retour dans le groupe, avant Chelsea

Absent des terrains pendant un mois, Eden Hazard signe son retour dans le groupe du Real Madrid pour la réception du Betis, samedi, en Liga. Une bonne nouvelle avant la demi-finale de Ligue des champions contre Chelsea.

Au vu de son historique de blessures, mieux vaut rester prudent. Mais il s’agit tout de même d’une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Tenu éloigné des terrains pendant plus d’un mois en raison d’un problème musculaire, Eden Hazard s’apprête à retrouver la compétition. Il fait partie des vingt joueurs convoqués par Zinedine Zidane pour la réception du Betis Séville, ce samedi (21h), à l’occasion de la 32e journée de Liga.

Une saison galère pour Hazard

A moins d’une rechute ou d’un énième pépin, le Belge devrait donc être disponible pour affronter Chelsea, mardi (sur RMC Sport), en demi-finale aller de la Ligue des champions. Plombé par des blessures à répétition depuis son arrivée au Real il y a deux ans, Hazard n’a disputé que 14 matchs cette saison toutes compétitions confondues (trois buts, aucune passe décisive). Contre 38 pour Karim Benzema, à titre de comparaison. Pour ne prendre aucun risque, Zidane pourrait laisser l’ancien Lillois sur le banc face au Betis, avant de le faire entrer en seconde période, selon AS.

Zidane enregistre également le retour de Luka Modric, mais devra se passer de Sergio Ramos, Lucas Vazquez, Ferland Mendy et Toni Kroos. Testé positif au coronavirus mercredi, Federico Valverde ne sera pas non plus de la partie. Deuxième de Liga devant le FC Barcelone, le Real compte trois longueurs de retard sur l’Atlético de Madrid, qui se rendra dimanche sur le terrain de Bilbao (21h).

