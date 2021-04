Bordeaux: Zidane apporte son "total soutien à ce club de cœur"

Présent en conférence de presse ce vendredi, Zinedine Zidane a indiqué qu'il était très attentif à la situation des Girondins de Bordeaux, où il a évolué. Le club se retrouve en grande difficulté après l'annonce du retrait de King Street.

"Ça ne me laisse pas du tout indifférent, bien au contraire." Passé par Bordeaux entre 1992 et 1996, après ses débuts à Cannes et avant son explosion à la Juventus, Zinedine Zidane reste très attentif à la situation de son ancien club. Présent ce vendredi en conférence de presse, l’actuel entraîneur du Real Madrid a apporté son soutien aux Girondins, qui se retrouvent en grand danger après l'annonce du retrait du propriétaire américain King Street.

"Total soutien à ce club de cœur"

"La situation n'est pas agréable. J'espère qu'il n'y aura pas de rétrogradation administrative, j'espère qu'ils vont faire ce qu'il faut sur le terrain pour rester en première division. Je pense que c’est ce qui va se passer. La situation est compliquée, tout ce qui est en train de se passer n'était pas prévu. Comme ancien girondin, ce club m'a apporté tellement de choses. Oui j'ai parlé avec des gens à Bordeaux. J'espère que la situation va bientôt s'arranger à tous les niveaux. Total soutien à ce club de cœur, je serai toujours derrière les Girondins de Bordeaux, c'est clair et net", a réagi Zidane.

King Street ayant annoncé jeudi qu'il ne souhaitait plus financer le club, les Girondins sont maintenant entre les mains du tribunal de commerce de Bordeaux, qui a nommé un mandataire ad hoc, chargé de trouver une solution à sa situation financière. De son côté, la mairie de Bordeaux a confirmé ce vendredi avoir établi des contacts avec deux repreneurs potentiels : l'homme d'affaires Bruno Fiévet et l'entrepreneur Pascal Rigo.

Une manifestation est prévue ce samedi dans la ville. Elle sera menée par le principal groupe de supporters bordelais, les Ultramarines, avec l'envie d'apporter "une réponse forte, collective, déterminée". Sur le plan sportif, l'équipe de Jean-Louis Gasset pointe à une inquiétante 16e place avant de défier Lorient, dimanche (15h) pour le compte de la 34e journée de Ligue 1.