Real Madrid: inquiétude pour Sergio Ramos, à nouveau blessé

Le Real Madrid annonce ce jeudi que son défenseur central et capitaine Sergio Ramos souffre d’une blessure musculaire au mollet gauche. Inquiétant alors l’équipe de Zinédine Zidane doit affronter Liverpool mardi prochain en quart de finale aller de Ligue des champions (sur RMC Sport).

Le Real Madrid peut trembler. Engagé dans le sprint final en Liga et en quart de finale de Ligue des champions, le club espagnol doit à nouveau composer avec une blessure de son capitaine Sergio Ramos. Opéré du genou gauche le 6 février, le défenseur central de 35 ans enchaine les pépins physiques depuis le début de la saison. Cette fois, il souffre d’une blessure musculaire au mollet gauche, annonce le club merengue dans un communiqué. Une information confirmée dans la foulée par l’intéressé dans un post sur les réseaux sociaux. Sergio Ramos dit avoir ressenti une douleur lors du décrassage après Espagne-Kosovo, match de qualification pour la Coupe du monde 2022 durant lequel il est entré en fin de rencontre (86e).

Privé des quarts de C1 et du Clasico ?

Ni Sergio Ramos ni le Real Madrid ne donnent d'information sur la durée d'indisponibilité. Pour AS et plusieurs médias ibériques, le joueur de la Roja devrait être absent un mois. Cela représenterait un énorme coup dur pour Zinédine Zidane et ses joueurs, en lice pour le titre en Liga et en Ligue des champions. Sergio Ramos a de bonnes chances d’être forfait pour le quart de finale aller face à Liverpool mardi prochain (en direct sur RMC Sport) ainsi que pour le Clasico face au Barça quatre jours après à Madrid. Ce n’est pas non plus une bonne nouvelle pour la Roja à deux mois de l’Euro…

Enfin l’avenir de Ramos est aussi très flou en coulisse. Difficile en effet de savoir où jouera le Merengue la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction en vue d’une prolongation.