Real: les conseils de Salah à Vinicius, pour marquer plus de buts

Interrogé sur la difficulté de Vinicius à marquer des buts, Mohamed Salah a dressé un parallèle avec sa propre expérience. Les deux joueurs se rencontreront la semaine prochaine, à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid (sur RMC Sport).

Le Brésilien Vinicius (20 ans) l’admet lui-même, il est plus à l’aise pour dribbler que pour marquer des buts et être décisif dans la zone de vérité (3 buts et 3 passes décisives en 25 matches de Liga). Terriblement maladroit depuis son arrivée au Real Madrid, le feu follet brésilien doit encore franchir un cap dans la finition sous peine de pénaliser son équipe à plus long terme. Et de ranger son expérience dans le club espagnl au rayon des promesses. Interrogé par le quotidien Marca, à une semaine de la confrontation qui attend les Reds face au Real Madrid de Vinicius (mardi 6 avril, sur RMC Sport), en Ligue des champions, l’Egyptien Mohamed Salah conseille au jeune attaquant de se réfugier dans le travail.

Des séances individuelles avec Spalletti

"Je ne pense pas qu’il faille s’inquiéter pour lui. Je ne suis pas né avec le sens du but, a-t-il rappelé. En revanche, j’ai travaillé très dur. Je me souviens que lorsque je jouais à Bâle, je n’arrivais pas à marquer beaucoup de buts. Puis je suis allé à Chelsea, à la Fiorentina, puis à la Roma. Là-bas, j’ai beaucoup travaillé avec monsieur Spalletti. Quasiment tous les jours après l’entraînement, il m’appelait et je me rendais sur le terrain. Nous étions seulement tous les deux, et là c’était finition, finition, finition… Je me suis aussi construit un terrain dans le jardin pour travailler la finition devant le but. Il doit juste continuer à travailler, travailler, travailler, et ça viendra. Il aura des opportunités. Il doit s’entraîner énormément et cela viendra naturellement."

Parole d’expert. Malgré les performances mitigées de Liverpool (7e de Premier League) cette saison, Salah est avec Harry Kane le meilleur buteur de Premier League, avec 17 réalisations chacun. Salah a déjà atteint le total de 25 buts toutes compétitions confondues, pour la troisième fois en quatre saisons.