Real Madrid: "J’aimais les femmes et trop faire la fête", les regrets de Drenthe sur sa carrière

Ancien espoir passé par le Real Madrid, Royston Drenthe a confié dans une interview à la Gazzetta dello Sport ses écarts de comportement au cours de sa carrière. "Je pensais que j'étais Dieu", explique-t-il notamment.

Quand il débarque au Real Madrid à l'été 2007 pour 14 millions d'euros, Royston Drenthe, 20 ans à l'époque, a le statut d'un futur grand du football mondial. Il s'est révélé lors de l'Euro U21, quelques semaines plus tôt, et il claque un superbe but pour son premier match sous les couleurs de la Maison Blanche. "J'avais 20 ans et j'étais au sommet de ma carrière", raconte le Néerlandais dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.

Mais le conte de fées va s'arrêter là. Drenthe ne se fera jamais une place de titulaire au Real Madrid, quittant le club au bout de trois saisons inconstantes. Le futur arrière gauche du club madrilène sera finalement Marcelo, arrivé en même temps que Drenthe, mais qui lui restera 15 ans et gagnera absolument tout dans la capitale espagnole.

"J’aimais les femmes et trop faire la fête"

"Je n’étais pas prêt pour être un professionnel. Je pensais que j’étais Dieu, j’aimais les femmes et trop la faire fête, mais vous ne pouvez pas combiner ça avec le football, reconnaît aujourd'hui le Néerlandais. Je n’ai pas vu tout de suite le besoin de changer mon style de vie. Maintenant, je sais que je n’ai pas fait ce qu’il fallait, que j’ai fait des erreurs."

Après son départ du Real Madrid, Royston Drenthe a écumé les clubs : plus d'une dizaine en douze ans, dont Alicante et Everton mais aussi un paquets d'équipes de seconde zone. Aujourd'hui, à 35 ans, il évolue au Racing Merida depuis cet été, en 6e division espagnole.