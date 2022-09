Everton-Liverpool: accrochés dans le derby, les Reds perdent encore des points

Liverpool n'a pas su enchaîner après ses victoires contre Bournemouth et Newcastle. Les Reds n'ont pas fait mieux que 0-0 sur le terrain d'Everton. Ils sont sixièmes de Premier League.

Liverpool n'a pas encore sorti la tête de l'eau. Au contraire, en partageant les points avec Everton dans le derby de la Mersey, samedi après-midi, les Reds boivent la tasse comme ça ne leur était plus arrivé depuis une paire d'années. Après six journées de championnat, ils n'ont remporté que deux rencontres, ont perdu contre Manchester United et concédé le nul à Everton. On a connu meilleur début de saison.

Cela aurait pu même être encore pire pour les hommes de Jürgen Klopp, passés pas loin d'une défaite qui n'aurait pas été volée. Conor Coady s'est sans doute vu en héros du jour, à 20 minutes du terme, mais son but a été refusé pour un hors-jeu logique. Dix minutes plus tard, Virgil van Dijk a miraculeusement échappé au carton rouge après une sale semelle sur Amadou Onana.

Alisson, plusieurs fois, a aussi dû s'employer, devant McNeil ou Maupay, qui disputait son premier match sous les couleurs d'Everton. Et quand ce n'était pas le Brésilien qui sauvait Liverpool, il y avait son poteau pour le suppléer, comme devant Davies en première période. Les attaquants des Reds, en revanche, n'ont pas été aussi déterminants que leur gardien de but.

Pickford chanceux, Liverpool patine au classement

Darwin Nuñez, de retour de suspension après son rouge pris contre Crystal Palace, a buté sur Jordan Pickford. Comme son homologue de Liverpool, le portier anglais s'est interposé plusieurs fois, notamment devant Firmino en fin de rencontre, et lui aussi pourra donner un baiser à son poteau, qui l'a sauvé face à Luis Diaz juste avant la pause et devant Mohamed Salah dans le temps additionnel de la seconde période.

Au classement, personne ne fait de bonne affaire. Everton n'a toujours pas gagné un match cette saison et concède son 4e nul de suite. Liverpool, de son côté, stagne et retombe dans ses travers après la victoire obtenue à la dernière seconde contre Newcastle, mercredi. Les Reds sont sixièmes de Premier League en attendant les autres rencontres du week-end, qui pourraient voir Arsenal, Manchester City et Tottenham prendre un peu plus le large.