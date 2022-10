Real Madrid: l'image impressionnante de l'oeil de Rüdiger, très amoché avant le Clasico face au Barça

Marca a dévoilé la photo du visage d'Antonio Rüdiger après le violent choc subi mardi à Varsovie, en Ligue des champions. Une image exclusive de son oeil, très abîmé lors de son but d'égalisation du Real contre le Shakhtar (1-1).

Le sauveur est amoché mais il est en bonne santé, son sourire sur la photo en témoigne. Le défenseur allemand Antonio Rüdiger a placé une tête héroïque en fin de match pour arracher la qualification du Real contre le Shakhtar Donetsk (1-1), mais il a fini le visage ensanglanté après un choc d’une violence inouïe avec le gardien adverse, Anatolii Trubin. L’entaille assez large sur le front est toujours masquée par les bandages, mais l'œil porte encore les stigmates du choc.

Pas forfait pour le Clasico

Marca en a dévoilé la photo, assortie d’une citation attribuée à Santiago Bernabeu (ancien footballeur puis dirigeant du Real) qui a donné son nom à l’enceinte des merengues: "Le maillot du Real Madrid est blanc, il peut être taché de boue, de sueur et même de sang, mais jamais de honte."

Une phrase qui traduit un état d’esprit, une coutume maintes fois vérifiée la saison dernière en C1 et encore hier soir à travers le comportement d’Antonio Rüdiger: le Real ne se rend jamais. Le contact entre Rüdiger et le gardien ukrainien a conduit à une brève interruption du match, le temps pour Rüdiger d’éponger le sang qui coulait sur son visage. Quant au gardien, il a lui aussi fini le match la tête bandée. Et si l'on se fie à la photo qui circule, son oeil n'a pas l'air en meilleur état. Pour l'heure, Rüdiger n'est pas forfait pour le clasico dimanche face au Barça.