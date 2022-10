Ligue des champions: le Real et City qualifiés mais pas le PSG, la Juventus au bord de l’élimination… Les moments forts de la soirée en vidéo

Le Real Madrid a arraché le nul et sa qualification pour les huitièmes de la Ligue des champions à la dernière minute contre Donestk ce mardi (1-1). Manchester City est également qualifié malgré son nul à Copenhague. Chelsea a corrigé l'AC Milan (0-2) alors que la Juve est au bord de l'élimination après une défaite surprise à Haïfa. Voici ce qu’il faut retenir des huit matchs de la quatrième journée de la phase de groupes disputés mardi soir.

Groupe E: Milan coule encore contre Chelsea, Salzbourg toujours invaincu

Corrigés en Angleterre (3-0), les Milanais voulaient prendre leur revanche ce mardi face à Chelsea. Mais c'est raté et les Blues ont tranquillement gagné (0-2). Des Londoniens peut-être un peu aidés par des arbitres qui ont relancé la double peine (pourtant abolie depuis 2016) sur une accélération de Mason Mount.

Accroché par Fikayo Tomori, l’attaquant anglais a obtenu un penalty logique, transformé par Jorginho. Plus surprenante l’expulsion du défenseur rossonero sur cette action.

A dix contre onze, les Lombards ont coulé et Pierre-Emerick Aubameyang a doublé la mise avant la pause sur un joli mouvement collectif de l’équipe entraînée par Graham Potter.

Dans l’autre match de cette poule toujours indécise, Salzbourg a conservé son invincibilité en obtenant le nul à Zagreb (1-1). Insuffisant pour priver Chelsea de la première place (7pts contre 6pts) du classement mais assez pour garder deux longueurs d’avance sur Milan et le Dinamo (4pts).

Groupe F: Le Real qualifié, la belle affaire de Leipzig

Au terme d’un match nul assez quelconque, le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid se sont quittés dos à dos (1-1). Le plus beau moment de cette rencontre disputée à Varsovie en Pologne? Le superbe tifo avant le coup d’envoi pour soutenir l’Ukraine dans son conflit avec la Russie.

Surpris au retour des vestiaires par un but de Zubkov, les Merengue ont égalisé grâce à Antonio Rudiger dans les derniers instants. L'Allemand a fini avec le visage en sang mais a marqué le but de la qualification sur la dernière chance du Real.

Tenus en échec malgré le retour de Karim Benzema, les Madrilènes de Carlo Ancelotti sont quand même qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Reste à savoir qui les accompagnera.

Les Ukrainiens peuvent encore y croire après leur deux matchs face au Real. Le Shakhtar est troisième mais n'a qu'un point de retard sur Leipzig, vainqueur du Celtic (0-2) à Glasgow sur des but de Timo Werner et Emil Forsberg.

roupe G: Sans Haaland City accroché mais qualifié, Sampaoli et Séville toujours en vie

Auteur d’un doublé mais sorti dès la mi-temps au match aller, Erling Haaland n’a pas quitté le banc de touche ce mardi à Copenhague. Et l’absence du buteur norvégien s’est fait sentir face au bloc danois.

C’est simple, pour la première fois de la saison Manchester City n’a pas marqué et a concédé le nul (0-0). Titulaire, Riyad Mahrez a raté un penalty alors que Sergio Gomez a reçu un carton rouge et laissé les Skyblues à 10 contre 11 pendant près d’une heure.

Heureusement pour Pep Guardiola, pas forcément très rassuré avant le choc contre Liverpool, dimanche en Premier League, le FC Séville de Jorge Sampaoli n'a pas réussi à l'emporter sur le terrain du Borussia Dortmund (1-1).

Malgré l’arrivée de l’entraîneur argentin et l’ouverture du score par Tanguy Kouassi, plus jeune buteur du FC Séville en Ligue des champions à 20 ans et 126 jours, les Andalous n'ont pas réussi à s'imposer et ont été repris par un but de Jude Bellingham avant la pause. Avec seulement deux points en quatre matchs, le club espagnol va devoir signer un exploit pour se qualifier. Le BVB n'a besoin que d'un point pour accompagner le Real en huitièmes.

Groupe H: la Juve humiliée, Paris et le Benfica dos à dos

Secoué par la nouvelle des envies de départ de Kylian Mbappé dès janvier 2023, le PSG est parvenu à reprendre ses esprits face au Benfica. Paris a concédé le nul (1-1) et a pris trois points d’avance sur son rival portugais avec notamment un penalty transformé par Kylian Mbappé, meilleur buteur du club en C1.

Malheureusement pour eux, les protégés de Christophe Galtier n'ont pas réuss à assurer leur billet pour les huitièmes de finale la Ligue des champions en battant les Portugais. Le PSG ne profite donc pas de la défaite de la Juventus à Haïfa (2-0).

Rapidement surpris par le Maccabi sur une belle tête d’Omer Atzili, les Bianconeri ne s’en sont jamais relevés. Un nouveau but de ce même Atzili a permis aux Israéliens de prendre leurs premiers points en C1 et même de garder une infime chance de qualification.

Tous les résultats de la soirée

AC Milan-Chelsea: 0-2

Dinamo Zagreb-Red Bull Salzbourg: 1-1

Shakhtar Donetsk-Real Madrid: 1-1

Celtic-RB Leipzig: 0-2

Copenhague-Manchester City: 0-0

Dortmund-FC Séville: 1-1

Maccabi Haïfa-Juventus: 2-0

PSG-Benfica: 1-1