Real Madrid: la belle image de Modric, qui exauce le souhait d'une supportrice de 80 ans

Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, Luka Modric a répondu à Elvira, une supportrice octogénaire fan du joueur du Real Madrid, dont le Tik-tok avait fait le tour des réseaux sociaux espagnols.

"Salut madame Elvira, comment vas-tu?" Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, Luka Modric adresse un message à Elvira Turiño Pérez, une octogénaire fan du Real Madrid et du milieu de terrain croate, qui souhaitait à tout prix le rencontrer. "J'ai été très touché par ta vidéo et j'espère pouvoir te rencontrer rapidement. J'ai aussi un cadeau pour toi et je te le donnerai quand on se connaîtra, dit le joueur avec le maillot du Real Madrid en main. Je t'embrasse."

"J'aimerais être prise en photo ou voir mon Modric"

La vidéo de cette femme demandant à rencontrer son idole a fait le tour des réseaux sociaux en Espagne, jusqu'à finalement atteindre Luka Modrid. Sur le compte Tik-tok de sa petite fille, Elvira se présente et fait part de son rêve: "Dans cette vie, à 80 ans, j'aimerais être prise en photo ou voir mon Modric", dit-elle. "Qui?" demande l'homme qui la filme, "Modric, Modric, qui est le meilleur de tout Madrid!".

Vêtue d'une robe de chambre, d'un tablier, d'une veste et d'une canne dans une main et d'un sac à main dans l'autre, elle lui assure que si elle va à Madrid, elle prendra une photo avec lui. "C'est un homme et un garçon merveilleux, bon, humble, il a tout", le décrit-elle succinctement. "A mon Modric, à mon Modric, avec 80 ans, cette grand-mère veut le voir!", demande Elvira dans la vidéo, qui devient un phénomène sur TikTok. Elle a donc désormais rendez-vous avec le numéro 10 dans la capitale espagnole, elle la native de Pajares de la Lampreana, petite ville de 300 âmes, à l'ouest de l'Espagne.