Ballon d’or: De Bruyne vote Lewandowski, Modric adoube Benzema

Kevin De Bruyne a profité de son passage devant la presse ce lundi, pour donner le nom de son favori au Ballon d’or 2021. Le milieu de terrain de Manchester City, qui figure parmi les trente candidats nommés, voterait pour Robert Lewandowski. Luka Modric soutient lui Karim Benzema, son partenaire du Real Madrid.

Son année 2021 ne manque pas de brio. Kevin De Bruyne a remporté la Premier League et disputé la finale de la Ligue des champions avec Manchester City. Il a d’ailleurs été élu meilleur joueur du championnat anglais par ses pairs. Le milieu de terrain de 30 ans a également atteint les demi-finales de l’Euro avec la Belgique. Mais à l’heure d’évoquer le Ballon d’or 201, le passeur au pied d’or a choisi de la jouer modeste. Sans se mettre en avant, alors qu’il figure parmi les trente candidats nommés. Invité à donner son favori, De Bruyne a expliqué qu’il donnerait le trophée à Robert Lewandowski. Sachant que le Ballon d’or n’a pas été attribué en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

"Je pense que si je dois choisir, je regarderais sur une période de deux ans, a déclaré De Bruyne, ce lundi en conférence de presse. Je choisirais Lewandowski pour ce qu'il a fait. Il a marqué beaucoup de buts et gagné beaucoup avec le Bayern."

Modric: "Benzema a toujours été au plus haut niveau"

Luka Modric fait lui aussi partie des trente finalistes pour le Ballon d’or 2021. Mais le milieu de terrain croate se montre lucide sur ses chances de l’emporter. A l’heure de donner son ressenti, le lauréat 2018 a fait le choix de mettre en avant Karim Benzema, son coéquipier au Real Madrid. "Il y a plusieurs candidats qui peuvent le gagner cette année. Benzema est l’un d’entre eux et j’espère que ça arrivera. Il mérite de le gagner pour la façon dont il a joué cette année, mais aussi pour sa carrière. Il a toujours été au plus haut niveau et il a remporté un titre avec la France (la Ligue des nations, ndr). J’espère qu’il le gagnera."

Le suspense sera levé lors d’une cérémonie organisée le 29 novembre au théâtre du Châtelet, à Paris. Un panel de 180 journalistes du monde entier (un par pays) votera d’ici-là pour désigner l’heureux élu. En plus de Lewandowski et Benzema, Lionel Messi, Jorginho ou N’Golo Kanté font également partie des favoris pour ce Ballon d’or 2021.