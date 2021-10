Elche-Real Madrid: sans Benzema, le Real s’impose grâce à Vinicius

Privé de Karim Benzema, laissé au repos par Carlo Ancelotti, le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse d’Elche (2-1) samedi lors de la 12eme journée de Liga. Une victoire acquise grâce à un doublé de son attaquant brésilien Vinicius Junior.

La réponse de Vinicius à Tite. Au lendemain de sa non-sélection surprise avec le Brésil, l’attaquant du Real Madrid a montré sur le terrain qu’il était en très grande forme. Sur la pelouse d’Elche, le Real s’en est remis à son talent pour s’imposer 2-1 pour le compte de la 12eme journée de Liga.

En l’absence de Karim Benzema, laissé au repos par Carlo Ancelotti et remplacé par l’ancien Lyonnais Mariano Diaz, le Brésilien de 21 ans a signé un somptueux doublé. Servi magistralement par Mariano puis par Modric, il gonfle ses stats avec déjà 7 buts en 11 matchs de Liga, soit un de plus que lors de ses deux saisons précédentes (six buts en 64 apparitions).

Ancelotti : "Tout ce qu'il fait, il le réussit"

"Je n'ai rien fait de particulier. Juste, je l'ai fait jouer, je lui ai donné la confiance qu'il mérite, a commenté Ancelotti. Parce qu'il joue très bien, il marque beaucoup de buts. Je ne suis pas un magicien, j'ai essayé de le gérer du mieux possible. Maintenant, il a de la confiance, tout ce qu'il fait, il le réussit... Il s'habitue peu à peu à jouer un peu plus dans l'axe, il a les qualités et la vitesse pour le faire. Parce que ce n'est pas la même chose de jouer les un contre un sur l'aile, et le faire dans l'axe ou dans la surface."

Le Real aux commandes de la Liga

Pere Milla a réduit l'écart en fin de match pour Elche (86e) en profitant d'une erreur de relance de la défense du Real, mais l'équipe de Javier Pastore, réduit à 10 après l'expulsion de Raul Guti (63e), n'a pas réussi à accrocher le nul.

Si le Real s’est fait peur en fin de match, le club madrilène reprend provisoirement la tête de la Liga au goal-average devant la Real Sociedad (24 points), qui reçoit son voisin et éternel rival basque l'Athletic Bilbao dimanche (21h) à Anoeta. Les Merengue préparent aussi de la meilleure des façons la réception des Ukrainiens du Chakhtar Donetsk mercredi en Ligue des champions.