Real Madrid: pas effrayé par son héritage, Alaba récupère le numéro de Ramos

David Alaba a été présenté ce mercredi par le Real Madrid, deux mois après la signature de son contrat. L’ancien défenseur du Bayern Munich portera le n°4 laissé libre par Sergio Ramos, parti au PSG. De quoi mettre une certaine pression sur l’international autrichien.

Le choix d’un numéro de maillot est loin d’être anodin. Certains joueurs ont un chiffre porte-bonheur qui les accompagne durant toute leur carrière, d’autres optent par exemple pour la date d’anniversaire d’un proche. Mais il y a des numéros qui ont une place à part dans l’histoire du foot. Un côté légendaire. Le 4 en fait partie. Il renvoie aux stoppeurs les plus mythiques, bagarreurs, hargneux et conquérants. Un rôle que Sergio Ramos a endossé durant seize ans au Real Madrid. En partant au PSG cet été, le taulier espagnol a laissé son célèbre n°4 posé dans le vestiaire. Et c’est David Alaba qui vient de le récupérer.

Deux mois après avoir signé jusqu'en 2026 avec le club merengue, l’ancien défenseur du Bayern Munich a été présenté ce mercredi à Bernabeu. L’occasion de dévoiler le chiffre qu’il portera dans le dos avec la Maison Blanche. "Le club m’a proposé ce numéro, je pense qu’il n’y en avait pas d’autre disponible, explique Alaba. Je sais ce que ce numéro signifie pour le club. C’est un honneur de le porter, ça me motive beaucoup. C’est un chiffre qui représente la force et le leadership."

>> Les infos mercato en direct

"Pas là pour me comparer aux autres"

De quoi imaginer l’international autrichien prendre la succession de Ramos? "Il a très bien joué en portant ce numéro, c’est devenu un leader, estime le joueur de 29 ans. C’est quelque chose qui est présent dans la tête de tout le monde. Mais je ne suis pas là pour me comparer aux autres. Je veux continuer à être Alaba. Je vais amener mes capacités et mes forces".

Concernant le mercato du Real, le double vainqueur de la Ligue des champions (2013, 2020) a eu droit à à une question sur Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas prolongé son contrat à Paris. "C’est un joueur de classe mondiale. Il a des qualités énormes. Mais c’est une question qu’il faut poser à d’autres personnes", a-t-il répondu.