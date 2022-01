PSG-Real: comment Benzema aborde ses retrouvailles avec Mbappé en Ligue des champions

A moins d'un mois du choc entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des champions (le 15 février sur RMC Sport), Karim Benzema a abordé dans l'émission Téléfoot ses retrouvailles avec Kylian Mbappé, avec qui il entretient une bonne relation chez les Bleus.

Ce sera un duel qui sera scruté de près. A trois semaines du choc entre le PSG et le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions, Karim Benzema a abordé ce rendez-vous pour Téléfoot, notamment ses retrouvailles avec Kylian Mbappé. "Affronter Mbappé ? Ça va être spécial, parce qu'on s'aime bien ! On va voir ce qu'il se passe, il a envie de gagner, et moi aussi ! Ce sont des matchs spéciaux. Les gens n'attendent que ça. Tu ne vas pas au stade juste pour jouer le match. Il faut donner quelque chose aux gens, car c'est aussi pour eux que tu joues au foot", a expliqué le Madrilène.

Une complicité évidente

Alignés ensemble en sélection depuis le retour de KB9 en équipe de France juste avant l'Euro, les deux joueurs ont montré leur belle entente, notamment lors des derniers matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2022. Mais il faudra mettre cette complicité de côté lors du double affrontement, dont le match aller est prévu le 15 février au Parc des Princes, avant de disputer la manche retour à Bernabeu le 9 mars.

Après l'élimination en demi-finales face à Manchester City la saison dernière, les hommes de Mauricio Pochettino sont toujours à la recherche d'un premier triomphe en C1. Ces dernières saisons, le PSG et le Real se sont souvent affrontés sur la scène européenne. Sur les six derniers matchs, le club de la capitale ne s'est imposé qu'une seule fois, pour deux nuls et trois défaites.