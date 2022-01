Real Madrid: pour Benzema, "celui qui critique Messi n'a rien compris au football"

Dans une interview pour Telefoot ce dimanche, Karim Benzema a pris la défense de Lionel Messi, critiqué pour ses performances au PSG. Le joueur du Real s'est aussi confié sur ses impressions avant le match de Ligue des champions contre le PSG.

Interrogé par l'émission Telefoot dans un long entretien ce dimanche, Karim Benzema a défendu Lionel Messi. Lui qui retrouvera l'Argentin sous un autre maillot que celui du Barça sous lequel il avait l'habitude de le croiser le 15 février en 8e de finale aller de Ligue des champions (en direct sur RMC Sport), ne voit pas sa première partie de saison au PSG comme un échec.

"C'est juste un temps d'adaptation"

"C'est un des meilleurs joueurs au monde, comment il ne peut pas réussir ?" interroge-t-il. L'Argentin brille en Ligue des champions avec cinq buts en cinq rencontres, mais a plus de difficulté en Ligue 1, où il n'a inscrit qu'un seul but. "C'est juste un temps d'adaptation, défend-il. Il ne marque pas beaucoup de buts mais après, regarde ce qu'il fait sur le terrain le mec." "On ne peut pas critiquer Messi. Celui qui le critique n'a rien compris au football" assure Karim Benzema.

Le Madrilène est on ne peut plus élogieux envers l'Argentin, malgré le match qui les attend au Parc des Princes en huitièmes de Ligue des champions. "On aurait aimé un autre adversaire, mais on a pris le PSG, admet celui qui a terminé quatrième au Ballon d'or. Dans ce genre de confrontation ça se joue à rien, mais nous, on est prêt."

Un match qui sera aussi particulier pour Kylian Mbappé, proche de signer au Real Madrid l'été dernier et qui serait toujours dans les petits papiers de Florentino Pérez. Un sujet que Karim Benzema a joliment esquivé, mais il a tout de même reconnu qu'affronter son coéquipier en équipe de France sera particulier : "Affronter Kylian Mbappé c'est plus spécial parce qu'on s'aime bien, parce que plein de choses..." Il ne veut pas jouer les pronostics mais pense avoir le même objectif que l'attaquant du PSG : "On verra ce qu'il se passe sur le terrain, je suis pour gagner et lui aussi. Ca va être un bon match !" Mais il précise qu'il n'a pas discuté de la rencontre avec Kylian Mbappé, même s'ils échangent sur "plein de choses".