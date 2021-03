Real: "Ma porte est ouverte", l'appel du pied de Benzema à Perez pour prolonger

En fin de contrat en 2022, Karim Benzema n’a pas caché son envie de prolonger son contrat avec le Real Madrid ce lundi lors de son passage en conférence de presse. Le Français de 33 ans s’est montré très clair à la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions face à l’Atalanta.

En attendant de savoir Cristiano Ronaldo porterait à nouveau le maillot du Real Madrid dans le futur, Karim Benzema a effectué un très bel appel du pied à destination de Florentino Perez. Interrogé ce lundi avant le duel contre l’Atalanta Bergame en huitième de finale retour de Ligue des champions (mardi à 21h sur RMC Sport 1) le buteur tricolore a confirmé attendre un geste de son président.

"Mon plan c’est de travailler jour après jour à Madrid. Je profite de chaque entraînement, de chaque match, a lancé le buteur de 33 ans face à la presse. C’est vrai que j’ai un contrat jusqu’en 2022 mais comme je le dis toujours, ma porte est ouverte si le président veut me prolonger."

Benzema: "la chance de jouer dans le meilleur club du monde"

Arrivé en provenance de l’OL en 2009 en même temps que Kaka et Cristiano Ronaldo, Karim Benzema est le dernier des Galactiques 2.0 recrutés par Florentino Perez cette année-là. Meilleur atout offensif du club madrilène cette saison avec 20 buts et 5 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues, le Français est heureux dans la capitale espagnole. Pas question, pour le moment, de penser à un départ et le buteur entend bien garder le rythme.

"J’ai la chance de jouer dans le meilleur club du monde, a poursuivi le protégé de Zinedine Zidane. Je prends soin de moi tous les jours pour rester au niveau du Real. Je suis ici et j’attends [le club]."

Benzema pas inquiet des rumeurs sur Haaland

Sous le maillot du Real, Karim Benzema a tout gagné et notamment trois titres en Liga (2012, 2017 et 2020) et quatre trophées en Ligue des champions (2014, 2016, 2017, 2018). Indéboulonnable au fil des années malgré une grosse concurrence, le Français de 33 ans ne semble pas inquiet des rumeurs annonçant une arrivée du phénomène Erling Haaland à Madrid.

"[Ramos a parlé de Haaland] Je ne vais pas parler d’un joueur qui n’est pas au club. Ce que Sergio a dit est ce qu'il pense. Je suis ici depuis de nombreuses années et chaque année ou chaque mois, on parle d’attaquants et de gens qui peuvent marquer beaucoup de buts avec Madrid, a encore estimé l’international tricolore aux 81 sélections. Ce que je peux dire c’est que c’est un bon joueur, c’est un jeune et il marque beaucoup de buts dans son équipe. […] Si un jour il a l’opportunité de venir à Madrid et que le club le veut, qu’il vienne ici avec nous."

