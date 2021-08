Real Madrid: Benzema fait son retour à l’entraînement

Karim Benzema a retrouvé ses partenaires du Real Madrid, ce mercredi, plus de cinq semaines après l’élimination des Bleus à l’Euro. L’attaquant de 33 ans, testé positif au Covid-19 fin juillet, a fait son retour à l’entraînement. Il a pu échanger avec Carlo Ancelotti, de retour à la tête du club merengue.

Cinq semaines et demie loin des terrains. De quoi recharger les batteries et se remettre du Covid-19. Plus d’un mois après l’élimination de l’équipe de France face à la Suisse, en 8es de finale de l’Euro 2021 (3-3, 5 tab à 4), Karim Benzema a retrouvé ses partenaires du Real Madrid. L’attaquant de 33 ans, testé positif au coronavirus le 23 juillet, a fait son retour ce mardi au centre de Valdebebas.

L’occasion de saluer Carlo Ancelotti, avec qui il a déjà travaillé entre 2013 et 2015. Avec une Ligue des champions à la clé (la fameuse Decima). Le coach italien est de retour sur le banc du club merengue pour prendre la succession de Zinédine Zidane.

Le Real débutera à Alavès en Liga

Auteur d’un come-back réussi chez les Bleus, avec notamment quatre buts durant l’Euro, KB Nueve (sous contrat jusqu’en 2022) a profité de son premier jour d’entraînement pour se remettre en jambes. Il a notamment effectué un footing en compagnie d’un préparateur physique dans les allées fleuries du complexe madrilène. Il va intensifier sa préparation au fil des prochains jours. En attendant de pouvoir reprendre la compétition.

Le Real a rendez-vous dimanche à Klagenfurt (au sud de l’Autriche), pour disputer un match amical face à l’AC Milan (18h30). Dernière répétition avant le début de la Liga, avec un déplacement dans l’antre du Deportivo Alavès prévu le 14 août (22h).